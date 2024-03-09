Alpağut'ta yeni spor salonu açılıyor!

Bolu'nun kuzeyine modern bir spor tesisi geliyor

Bolu'nun kuzey mahallelerine canlılık katacak olan çok amaçlı kapalı spor salonu, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın girişimleriyle Alpağut Mahallesi'nde hayata geçiriliyor. Bu yeni tesis, bölge sakinlerinin spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerine katılımını teşvik edecek bir adım olarak öne çıkıyor.

Herkes için spor: Çok amaçlı ve kapsayıcı

Tanju Özcan'ın liderliğindeki bu proje, 3 bin m2'lik geniş bir alana yayılacak ve voleybol, basketbol, hentbol, tenis gibi çeşitli spor dallarında etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tesis, yaş sınırı olmaksızın herkese açık olacak şekilde tasarlanmış, böylece 7'den 70'e her bireyin spor yapma imkanı bulması hedeflenmiştir.

Bolu'nun sağlıklı yaşam merkezi

Alpağut'taki bu yeni spor merkezi, Bolu'nun kuzeyinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı bir yaşam sürdürme fırsatı sunacak. Başkan Özcan, tesisin Bolu'ya sağlık ve dinamizm katacağını vurgulayarak, projenin önemine dikkat çekti.

Ekonomik canlanma ve sosyal fayda

Spor salonunun alt katında hizmet verecek olan 5 adet iş yeri, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Bu işletmeler, spor salonunu ziyaret edenlere çeşitli hizmetler sunarak, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine destek olacak.

Sporla iç içe bir topluluk

Tanju Özcan, bu projenin Bolu'nun kuzeyindeki mahalleler için önemli bir sosyal yaşam merkezi olacağını ve halkın sporla iç içe bir yaşam sürdürmesine olanak tanıyacağını belirtti. Bu spor salonu, şehrin spor altyapısını güçlendirerek, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyecek.

Bolu için yeni bir dönem

Bu proje, Bolu'nun kuzey mahalleleri için sadece bir spor salonundan daha fazlasını ifade ediyor. Yeni bir başlangıç anlamına gelen bu yatırım, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlayacak. Bolu, spor ve sağlıklı yaşamın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor, böylece herkes için daha canlı ve sağlıklı bir topluluk yaratılıyor.