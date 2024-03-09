2024 ORKÖY Kredi ve Hibe Programı sonuçları açıklandı

Gerede köylerinde yenilik dalgası

2024 yılı, Gerede için yenilik ve gelişimin simgesi oldu. Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nün yürüttüğü ORKÖY (Orman Köylülerini Kalkındırma) programı, bölge halkına yönelik önemli destekler sağladı. Bu yıl, sekiz köydeki kırk hane, yaşam standartlarını iyileştirecek bir destekle tanıştı.

Kura ile hak sahipliği

Bu destek programında yer alan köyler; Enseller, Davutbeyli, Yenecik, Yakaboy, Yeniyapar, Mircekiraz, Ertuğral ve Koçumlar, kura çekimi yöntemiyle hak sahiplerinin belirlendiği bir sürecin merkezinde yer aldı. Bu yöntem, herkese eşit şans verilmesini sağlayarak adil bir seçim sürecinin temelini oluşturdu.

Hibe ve kredi fırsatları

Program kapsamında her bir hane, 14 bin TL hibe ve 70 bin TL'ye kadar dış cephe mantolama kredisi alma fırsatı buldu. Bu finansal destek, köylerde yaşam kalitesinin artırılması ve enerji verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla tasarlandı.

Bilgilendirme ve şeffaflık

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, krediler ve sağlanan kolaylıklar hakkında köylülere detaylı bilgilendirme yaptı. Bu toplantılar, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini ve vatandaşların bilgi sahibi olmasını sağladı.

Kura çekiminin rolü

Kura çekimi, bu sürecin adil ve şeffaf olmasını sağlayan kritik bir adımdır. Rastgele ve adil bir seçimle hak sahiplerinin belirlenmesi, programın güvenilirliğini ve etkinliğini artırıyor.

Sürdürülebilir gelecek için adımlar

ORKÖY kredileri ve hibe destekleri, Gerede'nin köylerinde sosyo-ekonomik yapıyı güçlendirirken, bölgenin estetik ve yapısal dönüşümüne de katkı sağlıyor. Bu projeler, köy sakinlerinin daha kaliteli bir hayata adım atmasını sağlayarak, sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli bir adım atılmasını sağlıyor.

Bu yenilikçi ve destekleyici adımlar, Gerede köylerini kalkındırma yolunda büyük bir ilerleme kaydediyor ve bölge halkının yaşam standartlarını yükseltiyor. ORKÖY programı, bu başarısıyla diğer bölgelere de örnek teşkil ediyor, geleceğe yönelik umut ve motivasyon kaynağı oluyor.