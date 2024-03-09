2024 ORKÖY Kredi ve Hibe Programı sonuçları açıklandı

Gerede köylerinde yenilik dalgası
2024 yılı, Gerede için yenilik ve gelişimin simgesi oldu. Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nün yürüttüğü ORKÖY (Orman Köylülerini Kalkındırma) programı, bölge halkına yönelik önemli destekler sağladı. Bu yıl, sekiz köydeki kırk hane, yaşam standartlarını iyileştirecek bir destekle tanıştı.
Kura ile hak sahipliği
Bu destek programında yer alan köyler; Enseller, Davutbeyli, Yenecik, Yakaboy, Yeniyapar, Mircekiraz, Ertuğral ve Koçumlar, kura çekimi yöntemiyle hak sahiplerinin belirlendiği bir sürecin merkezinde yer aldı. Bu yöntem, herkese eşit şans verilmesini sağlayarak adil bir seçim sürecinin temelini oluşturdu.
Hibe ve kredi fırsatları
Program kapsamında her bir hane, 14 bin TL hibe ve 70 bin TL'ye kadar dış cephe mantolama kredisi alma fırsatı buldu. Bu finansal destek, köylerde yaşam kalitesinin artırılması ve enerji verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla tasarlandı.
Bilgilendirme ve şeffaflık
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, krediler ve sağlanan kolaylıklar hakkında köylülere detaylı bilgilendirme yaptı. Bu toplantılar, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini ve vatandaşların bilgi sahibi olmasını sağladı.
Kura çekiminin rolü
Kura çekimi, bu sürecin adil ve şeffaf olmasını sağlayan kritik bir adımdır. Rastgele ve adil bir seçimle hak sahiplerinin belirlenmesi, programın güvenilirliğini ve etkinliğini artırıyor.
Sürdürülebilir gelecek için adımlar
ORKÖY kredileri ve hibe destekleri, Gerede'nin köylerinde sosyo-ekonomik yapıyı güçlendirirken, bölgenin estetik ve yapısal dönüşümüne de katkı sağlıyor. Bu projeler, köy sakinlerinin daha kaliteli bir hayata adım atmasını sağlayarak, sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli bir adım atılmasını sağlıyor.
Bu yenilikçi ve destekleyici adımlar, Gerede köylerini kalkındırma yolunda büyük bir ilerleme kaydediyor ve bölge halkının yaşam standartlarını yükseltiyor. ORKÖY programı, bu başarısıyla diğer bölgelere de örnek teşkil ediyor, geleceğe yönelik umut ve motivasyon kaynağı oluyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.