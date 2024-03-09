- Gündem

Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'da eğitim ve denetimler yoğunlaştı

Bolu'nun Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında eğitimler ve denetimler artırıldı. Yangın sezonu öncesi yapılan bu hazırlıklar, bölgeyi olası felaketlere karşı koruma altına alıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'da eğitim ve denetimler yoğunlaştı mask
Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'da eğitim ve denetimler yoğunlaştı
Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'da eğitim ve denetimler yoğunlaştı
+15
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'da yangın sezonuna hazırlık başladı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı teyakkuz haline geçti. Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde başlatılan eğitim ve denetim faaliyetleri, bölgedeki yangın müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'da eğitim ve denetimler yoğunlaştı

Kıbrıscık ve Mengen'de eğitim ve tatbikatlar yoğunlaştı

Kıbrıscık ve Mengen ilçelerinde düzenlenen yangın eğitim ve tatbikatları, yangın müdahale ekiplerinin bilgi ve becerilerini güncel tutmayı amaçlıyor. Bu eğitimler, yangınla mücadelede etkinliği ve hızı artırmak için kritik öneme sahip.Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'da eğitim ve denetimler yoğunlaştı

Mudurnu'da orman yolları denetimi

Mudurnu ilçesinde ise orman yollarının denetimi ve bakımı öncelik kazandı. Orman yangınlarına müdahalede hayati rol oynayan bu yolların bakımı, yangın sezonu öncesinde titizlikle gerçekleştiriliyor.Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'da eğitim ve denetimler yoğunlaştı

Eğitimlerin ve tatbikatların önemi

Bu eğitim ve tatbikatlar, teorik bilgilerin yanı sıra, sahada uygulamalı deneyimler kazandırarak yangın müdahale ekiplerinin hazırlık seviyesini maksimuma çıkarıyor. Bu sayede, olası bir yangın durumunda hızlı ve etkili müdahale mümkün hale geliyor.Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'da eğitim ve denetimler yoğunlaştı

Orman yollarının bakımı ve yangın müdahalesindeki rolü

Orman yollarının bakımı, yangın müdahalesi sırasında ekiplerin hızlı hareket edebilmesi için kritik önem taşır. Mudurnu'da yapılan denetimler, bu yolların her zaman açık ve ulaşıma hazır olmasını sağlamayı amaçlıyor.Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'da eğitim ve denetimler yoğunlaştı

Bolu'nun orman yangınına karşı proaktif yaklaşımı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu önlemleri, orman yangınlarına karşı proaktif bir yaklaşım sergiliyor. Eğitim, tatbikat ve denetimlerle bölgeyi olası yangınlara karşı koruma altına almak, hem ekiplerin yetkinliğini artırıyor hem de ormanlarımızın geleceğini güvence altına alıyor. Bu çabalar, toplumun orman yangınlarına karşı bilinçlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına büyük katkı sağlıyor.

# eğitim, orman, mudurnu

09 Mar 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL