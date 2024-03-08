Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Türk futbolunun köklü rekabetlerinden biri olan Boluspor ve Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda bir araya geliyor. 1967 yılından bu yana futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bu derbi, 58. randevusuna sahne olacak. İki takım arasındaki mücadele, bugün saat 20:00'de başlayacak ve futbolseverlerin beklentisi oldukça yüksek.
Canlı yayın bilgileri belli oldu
Bu önemli karşılaşma, TRT Spor ve BeIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu kanallar aracılığıyla heyecan dolu maçı izleyebilecekler. Maçın hakem kadrosunda ise M. Kürşad Filiz baş hakem olarak görev yapacak, yardımcı hakemler ise Şenol Bektaş ve Onur Gülter olacak.
Boluspor ve Giresunspor arasındaki tarihi rekabet
Boluspor, bu rekabette 28 galibiyetle üstünlük sağlarken, Giresunspor 16 kez zafer elde etmiş. 13 maç ise berabere sonuçlanmıştır. Özellikle Boluspor, kendi sahasında oynadığı maçlarda üstün bir performans sergileyerek, 20 galibiyet elde etmiştir. Bu başarı, ev sahibi takımın taktiksel üstünlüğünü ve saha avantajını iyi kullanmasının bir göstergesidir.
İkinci yarıda gözler Boluspor'un üzerinde
Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında gösterdiği etkileyici performans ile Boluspor, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu dönemde birçok rakibini mağlup ederek, futbolseverlerin takdirini kazanmıştır. Ancak, son maçlarda yaşanan puan kayıpları, takımın daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini gösteriyor.
Giresunspor'un zorlu mücadelesi
Giresunspor ise mevcut sezonda karşılaştığı zorluklarla mücadele ediyor. Ligde en çok gol yiyen ikinci takım olan Giresunspor, bu zor durumdan çıkmak için önemli bir mücadele veriyor. Toplamda yalnızca 2 galibiyet elde eden takım, ligdeki konumunu iyileştirmek adına kritik bir döneme giriyor.
Muhtemel İlk 11'ler
Boluspor’un muhtemel ilk 11’i: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Anıl, Jefferson, D. Avramovski, Ercan, Tunahan, Gigic, Oğuz Kağan
Giresunspor’un muhtemel ilk 11’i: Erkan, Ertuğrul, Mehmet, Anıl, Kadir, Faruk Can, Şahin, Enishan, Furkan, Talha, Muhammet
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.