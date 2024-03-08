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Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Bugün Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Maçın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman olduğu haberimizde.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu! mask
Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!
Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!
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Türk futbolunun köklü rekabetlerinden biri olan Boluspor ve Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda bir araya geliyor. 1967 yılından bu yana futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bu derbi, 58. randevusuna sahne olacak. İki takım arasındaki mücadele, bugün saat 20:00'de başlayacak ve futbolseverlerin beklentisi oldukça yüksek.

Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Canlı yayın bilgileri belli oldu

Bu önemli karşılaşma, TRT Spor ve BeIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu kanallar aracılığıyla heyecan dolu maçı izleyebilecekler. Maçın hakem kadrosunda ise M. Kürşad Filiz baş hakem olarak görev yapacak, yardımcı hakemler ise Şenol Bektaş ve Onur Gülter olacak.

Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Boluspor ve Giresunspor arasındaki tarihi rekabet

Boluspor, bu rekabette 28 galibiyetle üstünlük sağlarken, Giresunspor 16 kez zafer elde etmiş. 13 maç ise berabere sonuçlanmıştır. Özellikle Boluspor, kendi sahasında oynadığı maçlarda üstün bir performans sergileyerek, 20 galibiyet elde etmiştir. Bu başarı, ev sahibi takımın taktiksel üstünlüğünü ve saha avantajını iyi kullanmasının bir göstergesidir.

Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

İkinci yarıda gözler Boluspor'un üzerinde

Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında gösterdiği etkileyici performans ile Boluspor, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu dönemde birçok rakibini mağlup ederek, futbolseverlerin takdirini kazanmıştır. Ancak, son maçlarda yaşanan puan kayıpları, takımın daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini gösteriyor.

Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Giresunspor'un zorlu mücadelesi

Giresunspor ise mevcut sezonda karşılaştığı zorluklarla mücadele ediyor. Ligde en çok gol yiyen ikinci takım olan Giresunspor, bu zor durumdan çıkmak için önemli bir mücadele veriyor. Toplamda yalnızca 2 galibiyet elde eden takım, ligdeki konumunu iyileştirmek adına kritik bir döneme giriyor.

Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Muhtemel İlk 11'ler

Boluspor’un muhtemel ilk 11’i: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Anıl, Jefferson, D. Avramovski, Ercan, Tunahan, Gigic, Oğuz Kağan

Giresunspor’un muhtemel ilk 11’i: Erkan, Ertuğrul, Mehmet, Anıl, Kadir, Faruk Can, Şahin, Enishan, Furkan, Talha, Muhammet

Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

# galibiyet, spor, boluspor

08 Mar 2024 - 17:09 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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