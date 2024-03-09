8 – 9 – 10 Mart 2024 Cuma, Cumartesi, Pazar Bolu Elektrik Kesintisi SEDAŞ planlı kesintiler: Bolu Merkez, Mengen, Mudurnu, Göynük dikkat

8 - 9 - 10 Mart 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ
|ÇAYGÖKPINAR KÖY YOLU, ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ YOLU
|08.03.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|100.YIL, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, HÜSAMETTİNDERE, KAHYALAR, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, SARILAR MERKEZ, TAŞÇILAR, TIMARAKTAŞ, UZUNÇAM, YALAMALAR, YENI, YENİ
|100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ
|08.03.2024
|09:30
|13:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|YAPRAKLI
|SÜNNET KÖYÜ
|08.03.2024
|09:30
|14:30
|BOLU
|MERKEZ
|CAMILIBÖLÜK, GÖVEM
|CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU
|08.03.2024
|09:30
|14:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI
|AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU
|08.03.2024
|15:30
|17:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|KOZDERE, YENİ
|ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ
|08.03.2024
|09:30
|17:30
|BOLU
|MUDURNU
|KEÇİKIRAN
|KEÇİKIRAN KÖYÜ YOLU
|09.03.2024
|09:30
|17:30
|BOLU
|MENGEN
|KARAÇAM, TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ
|AŞÇILAR 1 CD., HACI AHMET YESEVİ, HAYRI DEMIROK, ŞAHİNLER CD., ZONGULDAK, ZONGULDAK CD.
|09.03.2024
|09:30
|12:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|DEMİRHANLAR
|DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU
|09.03.2024
|09:30
|14:30
|BOLU
|MUDURNU
|ÇAVUŞDERESİ
|ÇAVUŞDERE KÖYÜ YOLU
|09.03.2024
|13:30
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|KAYGANA
|BOLU CD.
|09.03.2024
|10:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|KAYSELLER, SARIAHMETLER, VAYISLAR, YEŞİLÇELE
|ÇOBANKAYA KÖYÜ VAYISLAR MAH, ÇOBANKAYA KÖYÜ YOLU, ÇOBANKAYA ŞEHİT MURAT PACAL İL, SARIAHMETLER KÖYÜ YOLU, VAYISLAR MAHALLE YOLU, YEŞİLÇELE KÖYÜ YOLU
|09.03.2024
|09:00
|10:30
|BOLU
|MERKEZ
|KARAKÖY
|AİBÜ İÇİ YOLU
|09.03.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|KAYSELLER
|ÇOBANKAYA KÖYÜ, KAYSELLER MAHALLE YOLU
|09.03.2024
|10:30
|11:30
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ
|YESILÇELE KÖY YOLU
|09.03.2024
|11:30
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|GÖLCÜK, MERKEZ
|GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU
|09.03.2024
|12:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|ASAGI, AŞAĞI
|ASAGI MAHALLE YOLU, ERİCEK KÖYÜ YOLU
|09.03.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ
|ERICEK KÖY YOLU, ERİCEK KÖYÜ
|09.03.2024
|11:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|BÜNÜŞ, MERKEZ
|BÜNÜS KÖY YOLU, BÜNÜŞ KÖYÜ, BÜNÜŞ KÖYÜ YOLU
|09.03.2024
|14:30
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAĞUTBEY, ÇİVRİL, DAGKENT, DAĞKENT, ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, KARAKÖY, KASAPLAR, KILIÇARSLAN, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, MERKEZ MÜCAVİR, ÖMERLER, PASAKÖY, PAŞAKÖY, YEŞİLKÖY
|13. ADA CD., 21. ADA CD., 22. ADA CD., 29. ADA CD., 35. ADA CD., 36. ADA CD., 45. ADA CD., 50. ADA CD., 52. ADA CD., 53. ADA CD., 55. ADA CD., 10. ADA CD., 108, 11. ADA, 11. ADA CD., 11. CD., 117 SK., 118, 12. ADA CD., 12. ADA SK., 123 SK., 124. SK, 126 SK., 127, 127 SK., 128 SK., 129 SK., 130 SK., 1301, 1301 SK., 1302 SK., 1303 SK., 1304 SK., 1305 SK., 1305. SK., 1306 SK., 133, 136, 138 SK., 144 sk, 145 SK., 148, 148 SK., 149 SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASI, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ, 152 SK., 152 sok, 153, 153. SK., 155, 155. SK., 157, 157 SK., 158, 158 SK., 159, 16. ADA CD., 163, 163. SK., 164, 164 sok., 165. SK., 171, 19. ADA, 2.ETAP TOKİ KONUTLARI KÜME EVLER, 20. ADA, 2247, 2252, 2257, 2259 SK., 2261 Sk, 2266, 2266 SOK, 2280, 23.ADA SK., 2302, 2316, 32. ADA, 33. ADA, 34, 34. ADA, 35, 35. ADA, 35. ADA SK., 37. ADA CD., 37. ADA, 38. ADA, 41. ADA CD., 41. ADA, 42. ADA CD., 42. ADA, 44.ADA SK., 45. ADA, 46. ADA, 46. ADA CD., 47. ADA, 47.ADA SK., 49. ADA, 49. ADA CD., 54. ADA CD., 5410 SK, 56. ADA, 57. ADA CD., 6. ADA, 6. CD., 8. ADA, 8. ADA CAD, 9. ADA, 9. ADA CD., ANADOLU OTOYOLU BOLU BATI BAĞL, AŞAĞI. SK., AYDINKENT ÖĞRETMENLER SİTESİ İ, AYDINLIK, AYDINLIK SK., BOLU DÜZCE YOLU, BOLU OTOGARI, CAMİ-4. SK., CİVEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLARI SK., CİVELEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLAR, ÇUKUR SK., D100 KARAYOLU_1, D-100 KENARI, D-100 KENARI KÜME EVLER, DEĞER SK., E.5 CD., E.5 -6, E-5, ELMALIK, ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ELMALIK MEVKI, ELMALIK MEVKİ KÜME EVLER, GÜÇÜKDERE SK., HASAN BEY SK., HAYREDDİN - İ TOKADI TÜRBESİ İ, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, KARAKÖY-HASTANE CD., KASAPLAR KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER CD., MERKEZ MAH 2. SOK, MUHSİN YAZICIOĞLU BLV., ORTA YOL 1. SK., ORTAYOL 2. SK., ORTAYOL SK., OTEL SK., ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI, ÖMERTEPE SOK, TOKİ, VALI CELAL KAYA CAN, VALI CELAL KAYA CAN CD., VALİ CELAL KAYA CAN CD., VATAN CD., YENI, YESILKÖY-1., YESILKÖY-2., YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY-1., YEŞİLKÖY-2. SK., YUKARI ÇİVRİL 1. SK., YUNUS EMRE BULVAR
|10.03.2024
|13:00
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|ÇİVRİL, DAGKENT, DAĞKENT
|24. ADA CD., 28. ADA CD., 3. ADA CD., 30. ADA CD., 31. ADA CD., 32. ADA CD., 34. ADA CD., 4. ADA CD., 5. ADA CD., 6. ADA CD., 7. ADA CD., 12. ADA, 1314 SK., 14. ADA CD., 15. ADA CD., 15. ADA SK., 18. ADA CD., 19. ADA CD., 2. ADA, 2. ADA CD., 2. ETAP TOKİ KONUTLARI KÜME EV, 2.ETAP TOKI KONUTLARI, 24. ADA, 26. ADA CD., 27. ADA, 30. ADA, 38. ADA CD., 39. ADA CD., 40. ADA CD., 44. ADA, 48. ADA CD., 5. ADA, 5. ADA SK., 55. ADA, 7. ADA, DAĞKENT PARKI İÇİ YOLU
|10.03.2024
|09:30
|17:00
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