Akşener sinyal verdi… Siyaseti bırakabilir!

Akşener İstanbul'da Halkla Buluştu: İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimler öncesi İstanbul'un Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, partisinin seçim stratejisini ve halkla olan bağını güçlendirdi.

Mansur Yavaş Eleştirilerine Net Yanıt

Akşener, bir gazetecinin Mansur Yavaş'ın adaylık çağrısına ilişkin eleştirilerine cevap verdi. Kendi siyasi kariyerinde aldığı risklerden ve seçmeni ikna etme çabalarından bahsederek, siyasi duruşunu açıkça ortaya koydu.

"Büyük Bir Risk Aldık" iddiası

İYİ Parti'nin seçimlerde büyük bir risk aldığını belirten Akşener, seçmeni ikna edememe durumunda siyasi hayatından çekileceğini ifade etti, bu açıklama siyasi kariyerindeki cesur bir adım olarak öne çıktı.

Mansur Yavaş'a Adaylık Çağrısı

Akşener, Mansur Yavaş'ın halk tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğini ve aday olması gerektiğini vurguladı. Yavaş'ın adaylığı konusundaki tereddütlerin üstesinden gelinmesi gerektiğini savundu.

Siyasi cesaret üzerine vurgu

İYİ Parti lideri, siyasi kariyerini partisi için riske atarken, Mansur Yavaş'ın da benzer bir cesaret göstermesi gerektiğini belirtti. Akşener, Yavaş'ın kazanma potansiyeline güvendiğini ifade etti.

Korkaklık eleştirisi ve siyasi duruş

Akşener, Mansur Yavaş'ın adaylık konusundaki tereddütlerini ve bu durumun kendisine yönelik suçlamalarla sonuçlanmasını "korkaklık" olarak nitelendirdi. Siyasi cesaretin önemine dikkat çekerek, bu tutumun eleştirilmesi gerektiğini vurguladı.