Boluspor’dan Giresunspor karşısında kritik zafer: Maç özeti ve detayları!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında gerçekleşen heyecan dolu mücadelede, Boluspor kendi sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Bu önemli maç, ligdeki sıralama için kritik bir dönemeç oldu ve Boluspor, 2-1'lik skorla evinde zafer elde etti.

Boluspor maçın erken dakikalarında öne geçti

Maçın 12. dakikasında Boluspor, Jefferson'un sağ ayağıyla yaptığı mükemmel vuruşla erken bir golle öne geçti. Bu gol, sağ kanattan gelişen hızlı bir atak sonucu Gigic'in Jefferson'a yaptığı kusursuz pasın ardından geldi.

Giresunspor eşitliği sağladı

İkinci yarının başlarında Giresunspor, oyunun kontrolünü ele alarak eşitliği sağladı. Talha, savunma hattının dışından yapılan uzun bir pası kontrol ederek sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Boluspor'un gole yaklaşan anları

Boluspor, maç boyunca birkaç kez gole yaklaştı. Özellikle, sağ kanattan kullanılan bir kornerde Posmac'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş direkten döndü ve takımın baskısını artırdı.

Oulare ile gelen galibiyet golü

Boluspor, maçın 57. dakikasında sol kanattan kazanılan serbest vuruşta, Oulare'nin kafa vuruşu ile skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen ve Boluspor'a kritik puanlar kazandıran önemli bir andı.

Hakem ve takım kadroları

Karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter yönetti.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Oğuz Kağan Güçtekin (Diarra dk.90), Tunahan Çiçek (Hüsamettin Yener dk.90), Jefferson (Kubilay Sönmez dk.83), Daniel Avramovski, Anıl Koç (İshak Karaoğul dk.45), Petar Gigic (Vusal İsgandarli dk.88)

Giresunspor’un kadrosu: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Şahin Dik (Şenel Aydemir dk.88), Kadir Seven, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Alperen Köşker (Ali Emirhan Akçay dk. 81), Enishan Ceylan, Furkan Kütük

Maçın öne çıkan oz"yuncuları ve anları

Boluspor'da Jefferson ve Oulare'nin golleri ve Giresunspor'da Talha'nın performansı maçın dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Ayrıca, Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve T. Ülvan'ın gördüğü sarı kartlar da maçın önemli anlarındandı.