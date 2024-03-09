Boluspor mağlubiyetinin ardından Giresunspor teknik direktörü Serhat Güller’den açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 26. haftasında futbol severler, Boluspor ile Giresunspor'un Bolu Atatürk Stadyumu'nda kıyasıya mücadelesine tanık oldu. Karşılaşma, ev sahibi Boluspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından, Giresunspor'un genç teknik direktörü Serhat Güller, takımının performansı ve gelecek planları üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Bireysel hatalar mağlubiyetin ana sebebi

Giresunspor'un genç ve dinamik kadrosu, maç boyunca bireysel hatalarla dikkat çekti. Teknik direktör Serhat Güller, son zamanlarda yaşanan mağlubiyetlerin çoğunun kişisel hatalardan kaynaklandığını vurgulayarak, bu sorunun üstesinden gelinmesi gerektiğini ifade etti. Güller, "Genç takımımız sahada bireysel hatalar yapıyor. Bu hataları en aza indirdiğimizde, puanları alabileceğimizi biliyoruz," şeklinde konuştu.

Taktiksel başarı ve gelecek planlar

Giresunspor teknik direktörü, Boluspor karşısında sergiledikleri taktiksel oyunun ve saha içi uygulamalarının takdire şayan olduğunu belirtti. Maça özel hazırlanan stratejinin neredeyse kusursuz işlediğini, ancak bireysel hataların planları bozduğunu söyledi. Güller, takımın bu tür hataları azaltması halinde, ligin geri kalanında daha fazla puan toplayabileceğine inandığını dile getirdi.

Azim ve eğitim vurgusu

Giresunspor'un genç teknik adamı, oyuncularının gelişimi için bıkmadan ve yılmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Güller, "Hiçbir şekilde teslim olmadan, en iyiyi yapmaya devam edeceğiz. Oyuncularımızı bu yönde eğitiyoruz," diyerek takımın moral ve motivasyonunu yüksek tutma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.