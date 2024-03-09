Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'tan Giresunspor galibiyeti sonrası önemli açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in kritik haftalarından biri olan 26. haftada, Boluspor ile Giresunspor arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Bolu Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, futbolseverlerin gözlerini kilitledi. Maç, Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu önemli galibiyetin ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Dışarıdan kolay görünse de, zor maç"

Koşukavak, ligde kolay bir maçın olmadığını vurgulayarak, Giresunspor gibi rakiplere karşı oynamanın zorluklarını dile getirdi. Rakip takımın baskı hissetmeyen bir yapıda olduğunu ve savunma-kontra atak stratejisiyle oynamasının zorlayıcı olduğunu belirtti. Teknik direktör, "Böyle rakiplere karşı oynamak, dışarıdan kolay gözükse de zor. Savunmanın kilidini açmak, özellikle de Giresunspor gibi lig lideri Eyüp ile berabere kalmış bir takım karşısında daha da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Puanın 42'ye yükselmesi ve play-off yarışı

Boluspor'un puanını 42'ye çıkarmasının, özellikle Göztepe mağlubiyeti sonrası kritik bir öneme sahip olduğunu aktaran Koşukavak, bu galibiyetle takımın moral ve motivasyonunu yeniden kazandığını belirtti. Teknik direktör, "Play-off barajının altında düşmek, hem oyuncularda hem de bende moral bozukluğuna sebep olmuştu. Bu galibiyet, ligdeki her maçın önemini ve kazanmanın kolay olmadığını bir kez daha gösterdi" dedi.

Maçın detayları ve oyun analizi

Koşukavak, maçın detaylarına değinerek, ilk yarıda üçüncü bölgede daha fazla kalmaları gerektiğini, rakibin uzun top oyunuyla kendilerini zorladığını anlattı. İkinci yarıda yaşanan hatanın ardından maçın bir krize girmiş gibi olduğunu, ancak duran toplarda gösterdikleri performansla bu durumu avantaja çevirdiklerini ifade etti.

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