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Brezilyalı yıldızın parlayan anı: Jefferson, Boluspor ile ilk gol sevincini yaşadı!

Boluspor'un Brezilyalı yıldızı Jefferson, Giresunspor'a karşı ilk golünü atarak büyük beğeni topladı. Romanya transferi, estetik golüyle takımına zafer getirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Brezilyalı yıldızın parlayan anı: Jefferson, Boluspor ile ilk gol sevincini yaşadı! mask
Brezilyalı yıldızın parlayan anı: Jefferson, Boluspor ile ilk gol sevincini yaşadı!
Brezilyalı yıldızın parlayan anı: Jefferson, Boluspor ile ilk gol sevincini yaşadı!
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında futbol tutkunları, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ve Giresunspor arasındaki heyecan verici mücadeleye tanık oldu. Bu kritik karşılaşmada, sahneyi Boluspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson aldı. Romanya'nın P. Ploiesti takımından ara transfer döneminde kırmızı-beyazlı ekibe katılan 30 yaşındaki yetenekli futbolcu, takımı adına ilk golünü kaydederek önemli bir başarıya imza attı.

Brezilyalı yıldızın parlayan anı: Jefferson, Boluspor ile ilk gol sevincini yaşadı!

Jefferson'dan estetik gol

Maçın 12. dakikasında, Boluspor'un sağ kanattan başlattığı akıcı atak, Gigic'in sol kanattan Jefferson'a yaptığı mükemmel pasla zirveye ulaştı. Jefferson, bu pası sağ ayağıyla estetik bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın gidişatını değiştirdi.

Brezilyalı yıldızın parlayan anı: Jefferson, Boluspor ile ilk gol sevincini yaşadı!

Ara transferin parlayan yıldızı

Jefferson, ara transfer döneminde kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü atarak futbol kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Önceki golünü 2021-2022 sezonunda Portekiz'in Moreirense takımı adına kaydeden oyuncu, iki yıl sonra tekrar gol sevinci yaşamanın mutluluğunu tattı.

Brezilyalı yıldızın parlayan anı: Jefferson, Boluspor ile ilk gol sevincini yaşadı!

Üstün performans ve gelecek vaadi

Maç boyunca sergilediği üstün performansla takımına katkıda bulunan Jefferson, 83. dakikada yerini Kubilay Sönmez'e bırakarak oyundan çıktı. Hem takım arkadaşları hem de taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan Jefferson, gelecek maçlarda da Boluspor için kritik bir rol oynayacağının sinyallerini verdi.

Brezilyalı yıldızın parlayan anı: Jefferson, Boluspor ile ilk gol sevincini yaşadı!

 

# boluspor

09 Mar 2024 - 13:33 Bolu- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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