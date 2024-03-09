Brezilyalı yıldızın parlayan anı: Jefferson, Boluspor ile ilk gol sevincini yaşadı!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında futbol tutkunları, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ve Giresunspor arasındaki heyecan verici mücadeleye tanık oldu. Bu kritik karşılaşmada, sahneyi Boluspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson aldı. Romanya'nın P. Ploiesti takımından ara transfer döneminde kırmızı-beyazlı ekibe katılan 30 yaşındaki yetenekli futbolcu, takımı adına ilk golünü kaydederek önemli bir başarıya imza attı.

Jefferson'dan estetik gol

Maçın 12. dakikasında, Boluspor'un sağ kanattan başlattığı akıcı atak, Gigic'in sol kanattan Jefferson'a yaptığı mükemmel pasla zirveye ulaştı. Jefferson, bu pası sağ ayağıyla estetik bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın gidişatını değiştirdi.

Ara transferin parlayan yıldızı

Jefferson, ara transfer döneminde kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü atarak futbol kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Önceki golünü 2021-2022 sezonunda Portekiz'in Moreirense takımı adına kaydeden oyuncu, iki yıl sonra tekrar gol sevinci yaşamanın mutluluğunu tattı.

Üstün performans ve gelecek vaadi

Maç boyunca sergilediği üstün performansla takımına katkıda bulunan Jefferson, 83. dakikada yerini Kubilay Sönmez'e bırakarak oyundan çıktı. Hem takım arkadaşları hem de taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan Jefferson, gelecek maçlarda da Boluspor için kritik bir rol oynayacağının sinyallerini verdi.