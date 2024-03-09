Alman Kaleci ter Stegen, Barcelona ile futbol tarihine geçti!

Barcelona'nın Alman file bekçisi, Marc-Andre ter Stegen, futbol dünyasında yeni bir kilometre taşına ulaştı. La Liga'nın 28. haftasında, evinde Mallorca'yı ağırlayan Barcelona, rakibini 1-0 mağlup etti. Bu zaferle birlikte, Barça'nın güvenilir kalecisi ter Stegen, kulüple 400. resmi maçına çıkmış oldu. 31 yaşındaki kaleci, bu önemli başarıyla Barcelona tarihinde iz bırakan isimler arasına adını yazdırdı.

Bir kalecinin efsane yolculuğu

2014 yılında Borussia Mönchengladbach'tan Barcelona'ya transfer olan ter Stegen, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Andoni Zubizarreta ve Victor Valdes'ten sonra bu kulüpte 400 maç barajını geçen üçüncü kaleci oldu. Ter Stegen, Barcelona kalesini koruduğu süre zarfında, takımının birçok kupa zaferinde önemli rol oynadı.

Kazanılan kupalar ve başarılar

Marc-Andre ter Stegen'in Barcelona ile kazandığı başarılar, onun kariyerinin parlaklığını gözler önüne seriyor. Alman kaleci, takımıyla birlikte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüp Dünya Şampiyonluğu, 5 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 5 İspanya Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 16 kupa kaldırdı. Bu başarılar, ter Stegen'in kariyerini adeta bir kupa müzesine çevirdi.

2023-2024 Sezonunda ter Stegen

2023-2024 sezonunda da formundan bir şey kaybetmeyen Marc-Andre ter Stegen, La Liga'da 18, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça çıktı. Bu maçların 11'inde kalesini gole kapatarak, defansif başarısını ve kaleci yeteneklerini bir kez daha ispatladı. Alman kalecinin performansı, Barcelona'nın savunmasında güven veren bir unsur olmaya devam ediyor.