Manisa FK'nın Ümraniyespor maçı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında, futbolseverlerin merakla beklediği bir mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor'u ağırlamaya hazırlanıyor. 11 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da tarihi Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Manisa FK, bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak Süper Lig yolundaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Dalcı liderliğinde yoğun hazırlık

Manisa FK'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Dalcı, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde oyuncularını zorlu Ümraniyespor maçına titizlikle hazırlıyor. Takımın odak noktası, galibiyet ve önemli 3 puanı hanesine yazdırmak. Takım ruhu ve disiplinli çalışmanın ön planda tutulduğu hazırlıklar, taraftarların da büyük ilgisini çekiyor.

Biletlerde büyük ilgi

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu önemli karşılaşmanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Kapalı Alt Tribün için belirlenen bilet fiyatı 30 TL, Misafir Tribünü için ise 25 TL olarak belirlendi. Maç biletlerine gösterilen yoğun ilgi, Manisa FK'nın sahadaki mücadelesine destek olacak taraftarların heyecanını da gözler önüne seriyor.

Maç gününe doğru

Manisa FK ve Ümraniyespor arasında oynanacak olan bu kritik maç, lig sıralamasında önemli değişikliklere yol açabilir. Manisa FK'nın Süper Lig yolculuğunda kritik bir viraj olarak görülen bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın peşinde.