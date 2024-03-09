Fenerbahçe'de eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular: Pendikspor maçı öncesi son durum!

Süper Lig'in 29. haftası, futbolseverleri büyük bir heyecana sürüklüyor. Fenerbahçe, yarın akşam sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isterken, Pendikspor ise düşme hattından kurtulma mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe'nin imparatorluk yürüyüşü

Sarı-lacivertli ekip, 28 maç sonunda elde ettiği 23 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 73 puan topladı ve ligde ikinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrıldığı son 3 maçın ardından Pendikspor karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Özellikle 17 maçlık yenilmezlik serisi, sarı-lacivertli ekibin bu sezonki istikrarlı performansının en önemli göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Pendikspor'un zorlu mücadelesi

Trendyol Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, 28 maçta elde ettikleri 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 19. sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçından puan alamayan Pendikspor, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez liderliğinde bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

İlk mücadelede farklı galibiyet

Bu sezonun ilk yarısında Pendik'te oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. İki takım arasında geçmişte oynanan Türkiye Kupası maçlarında ise her iki taraf da birer galibiyet elde etmişti. Bu, mücadeleye ekstra bir heyecan katıyor.

Fenerbahçe'de önemli eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek bu önemli maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, sarı kart ceza sınırında bulunan Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao gibi önemli isimler, kart görürlerse bir sonraki hafta Trabzonspor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

İç saha avantajı ve kart sınırındaki oyuncular

Fenerbahçe, bu sezon ligde kendi evinde oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak güçlü bir iç saha performansı sergiledi. Avrupa Konferans Ligi'nde de iç sahadaki tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, bu avantajı Pendikspor karşısında da kullanmak istiyor.

Maçın hakem kadrosu ve Pendikspor'un deplasman karnesi

Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Candaş Elbil yapacak. Pendikspor ise bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta sadece 11 puan toplayabildi. İstanbul ekibi, son deplasman galibiyetini 4 Kasım 2023'te İstanbulspor'a karşı elde etti.