Alacak verecek meselesi mahalleyi karıştırdı

Tehlikeli Karşılaşma: Silahlar Konuştu
Edinilen bilgilere göre, Aşağısoku Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, alacak verecek konusunda anlaşmazlığa düştü. Karadere Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte 3 kişilik grup, havaya ateş açarak tehditler savurdu. Bu durum, mahallede büyük bir korku ve paniğe neden oldu.
Polis Harekete Geçti: Şüpheliler Yakalandı
Olayın ardından bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine ulaşan ekipler, geniş çaplı bir araştırma başlattı. İlk etapta 2 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaçan 3 şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Bolu'da Asayiş Berkemal
Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, olay büyümeden kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, yaşananlarınardından rahat bir nefes aldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.