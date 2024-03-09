- Asayiş

Alacak verecek meselesi mahalleyi karıştırdı

Bolu Aşağısoku mahallesi alacak verecek meselesi yüzünden karıştı. Karadere Caddesi'nde yaşanan olay, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İki grup arasında çıkan anlaşmazlık, silah sesleriyle daha da büyüdü.

İhlas Haber Ajansı
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Alacak verecek meselesi mahalleyi karıştırdı mask
Alacak verecek meselesi mahalleyi karıştırdı
Alacak verecek meselesi mahalleyi karıştırdı
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Tehlikeli Karşılaşma: Silahlar Konuştu

Edinilen bilgilere göre, Aşağısoku Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, alacak verecek konusunda anlaşmazlığa düştü. Karadere Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte 3 kişilik grup, havaya ateş açarak tehditler savurdu. Bu durum, mahallede büyük bir korku ve paniğe neden oldu.

Alacak verecek meselesi mahalleyi karıştırdı

Polis Harekete Geçti: Şüpheliler Yakalandı

Olayın ardından bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine ulaşan ekipler, geniş çaplı bir araştırma başlattı. İlk etapta 2 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaçan 3 şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.Alacak verecek meselesi mahalleyi karıştırdı

Bolu'da Asayiş Berkemal

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, olay büyümeden kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, yaşananlarınardından rahat bir nefes aldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Alacak verecek meselesi mahalleyi karıştırdı

# polis

09 Mar 2024 - 16:24 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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