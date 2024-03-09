- Asayiş

Kaygan yolda şarampole yuvarlandı!

Bolu Mudurnu'da meydana gelen trafik kazası, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaygan yolda şarampole yuvarlandı! mask
Kaygan yolda şarampole yuvarlandı!
Kaygan yolda şarampole yuvarlandı!
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Kaygan Yollar Kazaya Davetiye Çıkardı

Edinilen bilgilere göre, 14 AH 134 plakalı araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan sürücü Necmettin Doğru ve yolcu Zeynep Doğru, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olayı gören diğer sürücülerin hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaygan yolda şarampole yuvarlandı!

Hızlı Müdahale ve Hastane Süreci

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Zeynep ve Necmettin Doğru'nun, eve dönüş yolunda bu talihsiz kazayı yaşadıkları öğrenildi. Şu anda her iki yaralının da sağlık durumları hakkında bilgi verilmiş olup, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.Kaygan yolda şarampole yuvarlandı!
# araç

09 Mar 2024 - 16:32 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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