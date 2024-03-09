Kaygan yolda şarampole yuvarlandı!

Kaygan Yollar Kazaya Davetiye Çıkardı

Edinilen bilgilere göre, 14 AH 134 plakalı araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan sürücü Necmettin Doğru ve yolcu Zeynep Doğru, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olayı gören diğer sürücülerin hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hızlı Müdahale ve Hastane Süreci

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Zeynep ve Necmettin Doğru'nun, eve dönüş yolunda bu talihsiz kazayı yaşadıkları öğrenildi. Şu anda her iki yaralının da sağlık durumları hakkında bilgi verilmiş olup, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.