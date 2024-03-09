Zirai don tehlikesi! Batı Karadeniz’de çiftçilere kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerini etkisi altına alacak soğuk hava dalgası konusunda alarm verdi. Özellikle Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale illerinde yaşayan çiftçiler, zirai don riskine karşı uyarıldı. Bu kritik uyarı, 10 Mart 2024 Cumartesi gece yarısından başlayıp, 11 Mart 2024 Pazartesi sabah 09:00'a kadar geçerli olacak. Beklenen hafif ve yer yer orta şiddetteki don olayının, tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemesi endişesi taşınıyor.
Önlemler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Zirai don riskine karşı alınabilecek önlemler arasında; bitkileri koruyucu örtülerle kaplamak, sulama yöntemleriyle don riskini azaltmak ve hava sirkülasyonunu artıracak tedbirler almak yer alıyor. Çiftçilerin, bu süreçte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri ve önerilen önlemleri uygulamaları hayati önem taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.