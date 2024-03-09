- Gündem

Zirai don tehlikesi! Batı Karadeniz’de çiftçilere kritik uyarı

Bolu ve çevre illerde çiftçilere yönelik zirai don uyarısı! 10-11 Mart tarihlerinde beklenen soğuk hava ve don olayına karşı alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gerekenler.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Zirai don tehlikesi! Batı Karadeniz’de çiftçilere kritik uyarı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerini etkisi altına alacak soğuk hava dalgası konusunda alarm verdi. Özellikle Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale illerinde yaşayan çiftçiler, zirai don riskine karşı uyarıldı. Bu kritik uyarı, 10 Mart 2024 Cumartesi gece yarısından başlayıp, 11 Mart 2024 Pazartesi sabah 09:00'a kadar geçerli olacak. Beklenen hafif ve yer yer orta şiddetteki don olayının, tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemesi endişesi taşınıyor.

Zirai don tehlikesi! Batı Karadeniz’de çiftçilere kritik uyarı

Önlemler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Zirai don riskine karşı alınabilecek önlemler arasında; bitkileri koruyucu örtülerle kaplamak, sulama yöntemleriyle don riskini azaltmak ve hava sirkülasyonunu artıracak tedbirler almak yer alıyor. Çiftçilerin, bu süreçte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri ve önerilen önlemleri uygulamaları hayati önem taşıyor.
# türkiye, bartın, düzce, zonguldak, tarım, hava durumu, karabük, uyarı

09 Mar 2024 - 16:43 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL