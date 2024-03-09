Gölcük Tabiat Parkı'nda kış masalı! Mart Ayında beyaz cümbüş

Kış Güzelliği Gölcük'te Yaşanıyor

Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Gölcük Tabiat Parkı'nı adeta bir kış cennetine çevirdi. Ziyaretçiler, kar altındaki yeşil alanlarda 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığının keyfini çıkardı. Park, kış güzelliğini yaşamak isteyen doğaseverlerle dolup taştı. Tatilciler, bu eşsiz manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirerek unutulmaz anlar yaşadı.

Doğaseverlerin Yeni Gözdesi: Gölcük

Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Golf araçlarıyla yapılan göl etrafı turları, ziyaretçilere doğayla iç içe olma fırsatı veriyor. Karın tüm güzelliğiyle kapladığı park, doğaseverler için vazgeçilmez bir hafta sonu kaçamağı haline geldi. Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı, Gölcük'ün bu eşsiz güzelliğini daha da pekiştiriyor.

Gölcük'te Kışın Büyüsü

Bolu'nun yüksek kesimlerindeki kar yağışı, Gölcük Tabiat Parkı'nı kışın büyüsüyle buluşturuyor. Ziyaretçiler, karla kaplı doğa harikasında eşsiz fotoğraflar çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Gölcük, kış aylarında da doğaseverlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor.