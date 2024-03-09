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Gölcük Tabiat Parkı'nda kış masalı! Mart Ayında beyaz cümbüş

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı, mart ayının ilk günlerinde karın beyaz örtüsüyle kaplanarak ziyaretçilerine kış masalı sunuyor. Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, "Bolu'nun incisi" olarak bilinen bu eşsiz doğa harikasını beyaza bürüdü.

İhlas Haber Ajansı
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Gölcük Tabiat Parkı'nda kış masalı! Mart Ayında beyaz cümbüş mask
Gölcük Tabiat Parkı'nda kış masalı! Mart Ayında beyaz cümbüş
Gölcük Tabiat Parkı'nda kış masalı! Mart Ayında beyaz cümbüş
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Kış Güzelliği Gölcük'te Yaşanıyor

Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Gölcük Tabiat Parkı'nı adeta bir kış cennetine çevirdi. Ziyaretçiler, kar altındaki yeşil alanlarda 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığının keyfini çıkardı. Park, kış güzelliğini yaşamak isteyen doğaseverlerle dolup taştı. Tatilciler, bu eşsiz manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirerek unutulmaz anlar yaşadı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda kış masalı! Mart Ayında beyaz cümbüş

Doğaseverlerin Yeni Gözdesi: Gölcük

Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Golf araçlarıyla yapılan göl etrafı turları, ziyaretçilere doğayla iç içe olma fırsatı veriyor. Karın tüm güzelliğiyle kapladığı park, doğaseverler için vazgeçilmez bir hafta sonu kaçamağı haline geldi. Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı, Gölcük'ün bu eşsiz güzelliğini daha da pekiştiriyor.Gölcük Tabiat Parkı'nda kış masalı! Mart Ayında beyaz cümbüş

Gölcük'te Kışın Büyüsü

Bolu'nun yüksek kesimlerindeki kar yağışı, Gölcük Tabiat Parkı'nı kışın büyüsüyle buluşturuyor. Ziyaretçiler, karla kaplı doğa harikasında eşsiz fotoğraflar çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Gölcük, kış aylarında da doğaseverlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor.Gölcük Tabiat Parkı'nda kış masalı! Mart Ayında beyaz cümbüş

# doğa

09 Mar 2024 - 16:48 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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