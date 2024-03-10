Bolu vefat edenler.. 10 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

AZİME BAKAN
Bolu müftülüğünde görevli vaiz Harun BAKAN’ın annesi;
Cenazesi bugün Göynük ilçesi Bölücekova köyü caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA ÖZBEK
Sağlık mahallesi halkından, Hanife ÖZBEK’in eşi, Emine ALTUNDAĞ ve Ayten AKGÜL’ün kardeşi, Hakan, Ayla ,Ecevit ÖZBEK’in abisi, İlhan CABA’nın kaynı, Uysal ALTUNDAĞ’ın dayısı;
Cenazesi bugün Kültür mahallesi Fatih caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
SAADETTİN ÖZÇAĞLAR
Yenisefa köyü halkından, Zülfiye ÖZÇAĞLAR’ın eşi, Recai ve Sema ÖZÇAĞLAR’ın babaları, Nagihan ÖZÇAĞLAR’ın kayınpederi, Kadir ÖZÇAĞLAR ve Safure İLARİ’nin kardeşi;
Cenazesi bugün Yenisefa köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için saat 11:00’da Tepecik mahallesindeki evinin önünden araç kaldırılacaktır.
FATMA ŞENTÜRK
Bahçeköy eski imamı olan Çorum halkından Selami ŞENTÜRK’ün eşi,
Cenazesi bugün Fatih caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.