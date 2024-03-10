Batı Karadeniz'de mart sürprizi, kar yağışı güzelliği

Batı Karadeniz bölgesi, kış mevsiminin son günlerinde beklenmedik bir kar yağışıyla uyandı. Özellikle Bolu, Karabük ve Kastamonu, hafta sonu bu beyaz sürprizle karşılaştı. Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndan, Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kadar uzanan bu kar yağışı, bölgeyi bir kartpostal görüntüsüne bürüdü.

Bolu: Gölcük'te Kış Masalı

Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı, mart ayında kışın güzelliklerini sergiledi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, parkı beyaz bir örtüyle kapladı. Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçiler, bu eşsiz manzarada fotoğraf çekme ve göl etrafında golf araçlarıyla tur atma fırsatı buldu. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı park, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kastamonu: Yüksek Kesimlerde Görsel Şölen

Kastamonu'nun yüksek kesimleri, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Ormanlık alanlar ve meralar, bu beyaz örtü altında görsel bir şölen sunarken, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 24 santimetreye kadar yükseldi. Bu doğa olayı, bölgeyi ziyaret eden doğaseverlere eşsiz manzaralar sundu.

Karabük: Şubat'ta Yağmayan Kar, Mart'ta Etkisini Gösterdi

Karabük'te, Şubat ayında yağmayan kar, Mart ayında kendini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sürücüler için sürpriz oldu. Karabük- Bartın karayolunun Ahmetusta Geçidi, karın güzelliğiyle kaplandı. Sürücüler, bu eşsiz manzaranın keyfini çıkarırken, kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Bu beklenmedik mart karı, Batı Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ve bölgeyi ziyaret edenler için unutulmaz bir hafta sonu oldu. "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlatan bu kar yağışı, doğanın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.