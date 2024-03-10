Bolu'nun doğası alarm veriyor

Bolu, ormanları ve doğal güzellikleriyle bilinen bir şehir. Ancak Pirahmetler Köyü'nde verilen maden arama ruhsatı, bu doğal varlıklar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, bu gelişmeye sert bir tepki göstererek, bölgenin doğal dokusunun korunması gerektiğini vurguluyor.

Maden ruhsatı tepkilere neden oldu

Karagöz'ün eleştirileri, Pirahmetler Köyü'nde başlayan maden arama çalışmalarının, köy sakinleri ve çevreciler tarafından endişeyle karşılanmasına neden oldu. Bu faaliyetlerin, Bolu'nun doğal yapısına vereceği zararlar, kabul edilemez bulunuyor.

Yetersiz bilgilendirme endişeleri artırıyor

Köy sakinlerinin, maden arama süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve kullanılacak yöntemlerin açıklanmaması, bölge halkı arasında büyük tedirginlik yaratıyor. Bu durum, projenin şeffaflığı konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor.

Su kaynakları tehlike altında

Karagöz, maden arama çalışmalarının Bolu'nun içme suyu havzalarını da tehdit ettiğini belirtiyor. Bu çalışmaların, şehrin su kaynaklarına zarar verebileceğini ve acilen durdurulması gerektiğini ifade ediyor.

Doğa için mücadele çağrısı

Tahsin Mert Karagöz, doğanın talanına izin vermeyeceklerini açıkça belirtiyor. Pirahmetler Köyü sakinlerinin yanında olduklarını ifade ederek, sağlıklı bir çevre için mücadele edeceklerini söylüyor.

Bolu'nun yeşili her şeyden değerli

Karagöz'ün bu duruşu, Bolu'da yaşayanlar ve doğa severler tarafından destekleniyor. Bolu'nun doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için atılacak adımlar, büyük önem taşıyor. Bu mücadele, sadece Bolu için değil, tüm Türkiye için önemli bir örnek teşkil ediyor.