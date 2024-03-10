Kampanya sürüyor… Sıra köylerde…

MHP'den Bolu köylerine özel sefer

Bolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin İl Genel Meclisi adayları, seçim öncesi köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bu ziyaretler, adayların köylü ile olan bağını güçlendirme ve destek ağını genişletme amacını taşıyor.

Köylülerin sesi olacaklar

Fikret Özen, İsmail Yamantürk, Sabahattin Altunel, Senem Akkuyu Ayar, Murat Soyaydın ve Ayhan Buğra Karadaş gibi isimlerden oluşan ekip, Bolu'nun farklı köylerinde vatandaşlarla buluştu. Bu samimi görüşmelerde, köylülerin talep ve ihtiyaçları dinlendi, böylece adaylar halkın gerçek ihtiyaçlarını daha iyi anlama fırsatı buldu.

Sıcak karşılama ve tam destek

Adaylar, Aşağı Yuva, Ferdinler ve daha birçok köyde sıcak bir karşılama aldı. Köylüler, MHP İl Genel Meclisi adaylarının sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman yanlarında olduklarını hissettiklerini ifade ederek, teşekkürlerini sundu.

Köy ziyaretlerinden güçlü mesajlar

MHP'nin köy ziyaretleri, partinin yerel halkla kurduğu güçlü ilişkileri ve yerel sorunlara duyarlılığını ortaya koyuyor. Adaylar, bu ziyaretlerle köylülerin sorunlarına çözüm bulma konusundaki kararlılıklarını ve birlik, beraberlik mesajlarını vurguladı.

Bolu'da MHP'nin güçlü kampanyası

MHP'nin Bolu'daki seçim çalışmaları, köylere ve yerel halka verilen önemi gösteriyor. Adayların köy ziyaretleri, seçim öncesi oluşturulan pozitif atmosferle, partinin bölgedeki desteğini artırma hedefine katkıda bulunuyor.

Seçim ötesi bağlılık

Bolu'daki MHP adaylarının köy ziyaretleri, 'Köylü milletin efendisidir' anlayışının bir yansıması olarak, seçimlerin ötesinde bir bağlılık ve destek sözü veriyor. Bu yaklaşım, partinin köylerdeki varlığını ve etkisini pekiştirirken, köylüler arasında da olumlu bir izlenim bırakıyor.