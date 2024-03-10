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Kampanya sürüyor… Sıra köylerde…

Bolu'da MHP İl Genel Meclisi adayları, seçim kampanyası kapsamında köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. 'Köylü milletin efendisidir' anlayışıyla hareket eden adaylar, seçimler ötesi sürekli destek sözü veriyor. İşte kampanyanın detayları

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
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Kampanya sürüyor… Sıra köylerde…
Kampanya sürüyor… Sıra köylerde…
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MHP'den Bolu köylerine özel sefer

Bolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin İl Genel Meclisi adayları, seçim öncesi köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bu ziyaretler, adayların köylü ile olan bağını güçlendirme ve destek ağını genişletme amacını taşıyor.

Kampanya sürüyor… Sıra köylerde…

Köylülerin sesi olacaklar

Fikret Özen, İsmail Yamantürk, Sabahattin Altunel, Senem Akkuyu Ayar, Murat Soyaydın ve Ayhan Buğra Karadaş gibi isimlerden oluşan ekip, Bolu'nun farklı köylerinde vatandaşlarla buluştu. Bu samimi görüşmelerde, köylülerin talep ve ihtiyaçları dinlendi, böylece adaylar halkın gerçek ihtiyaçlarını daha iyi anlama fırsatı buldu.Kampanya sürüyor… Sıra köylerde…

Sıcak karşılama ve tam destek

Adaylar, Aşağı Yuva, Ferdinler ve daha birçok köyde sıcak bir karşılama aldı. Köylüler, MHP İl Genel Meclisi adaylarının sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman yanlarında olduklarını hissettiklerini ifade ederek, teşekkürlerini sundu.

Kampanya sürüyor… Sıra köylerde…

Köy ziyaretlerinden güçlü mesajlar

MHP'nin köy ziyaretleri, partinin yerel halkla kurduğu güçlü ilişkileri ve yerel sorunlara duyarlılığını ortaya koyuyor. Adaylar, bu ziyaretlerle köylülerin sorunlarına çözüm bulma konusundaki kararlılıklarını ve birlik, beraberlik mesajlarını vurguladı.Kampanya sürüyor… Sıra köylerde…

Bolu'da MHP'nin güçlü kampanyası

MHP'nin Bolu'daki seçim çalışmaları, köylere ve yerel halka verilen önemi gösteriyor. Adayların köy ziyaretleri, seçim öncesi oluşturulan pozitif atmosferle, partinin bölgedeki desteğini artırma hedefine katkıda bulunuyor.Kampanya sürüyor… Sıra köylerde…

Seçim ötesi bağlılık

Bolu'daki MHP adaylarının köy ziyaretleri, 'Köylü milletin efendisidir' anlayışının bir yansıması olarak, seçimlerin ötesinde bir bağlılık ve destek sözü veriyor. Bu yaklaşım, partinin köylerdeki varlığını ve etkisini pekiştirirken, köylüler arasında da olumlu bir izlenim bırakıyor.

# seçim, destek, ziyaret

10 Mar 2024 - 12:48 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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