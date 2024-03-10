Eyüpspor galibiyetinin ardından Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta’dan açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahadan zaferle ayrılan Çorum FK, teknik direktör Serkan Özbalta'nın liderliğinde zorlu Eyüpspor deplasmanından 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu önemli galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Özbalta, takımın defansif başarısını öne çıkardı ve önümüzdeki Manisa FK karşılaşmasını kazanarak milli araya moralli girmek istediklerini belirtti.

Çorum FK'nın stratejisi ve hedefleri

Çorum FK'nın, güçlü rakibi Eyüpspor karşısında sergilediği performans, ligdeki konumunu daha da güçlendirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın açıklamalarına göre, takım savunma odaklı bir strateji izlerken, aynı zamanda set hücumlarıyla da rakiplerine üstünlük kurmayı hedefliyor. Bu taktiklerin, takımın ligdeki başarısında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Çorum taraftarına armağan edilen galibiyet

Çorum FK'nın başarılı teknik direktörü, Eyüpspor karşısında elde edilen galibiyeti, takımın sadık taraftarlarına armağan etti. Özbalta, oyuncularının mental ve taktik anlamda üstün performans sergilediklerini ve bu başarının tüm takıma moral verdiğini ifade etti. Ayrıca, takımın forvet oyuncusu Thomas Verheydt'in sakatlık sonrası formunu yakalaması için yapılan planlamalara da değinildi.

Play-off hattı ve Çorum FK'nın aspirasyonları

Çorum FK'nın, Trendyol 1. Lig'de play-off hattında güçlü bir aday olduğu vurgulanıyor. Teknik direktör Serkan Özbalta, takımın ligdeki konumunu daha da sağlamlaştırmak için önlerindeki maçları kazanmaları gerektiğinin altını çiziyor. Rakipler arasındaki puan farkının ve averajın önemine dikkat çekerek, play-off hattında kalıcı olmayı hedeflediklerini belirtiyor.