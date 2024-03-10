- Asayiş

Anız ve lastik yangını korkuttu!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız ve lastik yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşların dikkati ve ekiplerin etkin çalışması, çevre güvenliğini korudu.

Anadolu Ajansı
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Anız ve lastik yangını korkuttu! mask
Anız ve lastik yangını korkuttu!
Anız ve lastik yangını korkuttu!
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Vatandaşların Dikkati ve Hızlı Müdahale

Yeniçağa'daki yangınlar, Anadolu Otoyolu'nun bağlantı yolunda, dikkatli vatandaşların yol kenarından yükselen dumanları fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin olay yerine hızla yönlendirilmesini sağladı. Yeniçağa Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangın bölgesine ulaşarak, üç farklı noktada başlayan anız ve lastik yangınlarına etkili bir şekilde müdahale etti.

Anız ve lastik yangını korkuttu!

Yangınların Etkin Kontrolü ve Önemi

İtfaiye ekiplerinin tecrübeli müdahalesi sayesinde, yangınlar, çevredeki ağaçlık alanlara sıçramadan güvenle söndürüldü. Bu operasyon, potansiyel bir çevre felaketinin önlenmesinde hayati bir öneme sahip oldu. Yeniçağa'daki bu olay, itfaiye ekiplerinin önemi ve vatandaşların dikkatinin, olası afetlerin önlenmesindeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.Anız ve lastik yangını korkuttu!

10 Mar 2024 - 13:06 Bolu/ Yeniçağa- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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