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Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Çorum FK maçı değerlendirmesi “Altından kalkacak…”

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Çorum FK mağlubiyeti sonrası güç vurgusu yapıyor. Sahada dominasyon sergileyen takım, skoru lehine çeviremedi. Kaliteden şüphe yok.

İhlas Haber Ajansı
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Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Çorum FK maçı değerlendirmesi “Altından kalkacak…” mask
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Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evlerinde ağırladıkları Çorum FK'ya 1-0 yenilgileri sonrası yapılan basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, takımın performansı ve gelecek planlamaları hakkında değerli bilgiler verdi.

Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Çorum FK maçı değerlendirmesi “Altından kalkacak…”

Yenilgiye rağmen iyimserlik

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Çorum FK karşısında alınan mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü ancak takım olarak zorlukların üstesinden gelebilecek güçte olduklarını belirtti. Maç boyunca oyunun hakimi olduklarını vurgulayan Yavaş, daha etkili olabilecekleri pozisyonlarda eksik kaldıklarını kabul etti.

Sahada dominasyon, skorda yetersizlik

Yavaş'ın değerlendirmelerine göre, Eyüpspor maç genelinde topa sahip olma ve oyunu kontrol etme konusunda üstün bir performans sergiledi. Ancak, rakip ceza sahası çevresinde gerekli tehdidi oluşturacak ataklar konusunda yetersiz kaldılar. Maçın tek golünü kornerden kalesinde gören Eyüpspor, bu sonuçla önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Kaliteli kadro, güçlü gelecek

Kerem Yavaş, takımın kalitesine ve birlikte aşılacak zorluklara dair güvenini dile getirerek, kalan 8 maçta hedeflerine ulaşmak için gereken tüm hazırlıkları yapacaklarını ifade etti. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşayan Eyüpspor, hedefine ulaşmak adına yeniden odaklanmış durumda.

10 Mar 2024 - 13:09 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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