- Kültür-Sanat

Emekli öğretmenden ahşap sanatına dokunuş

Bolu Göynük ilçesinden, emekli bir sınıf öğretmeninin marangoz dedesinden miras kalan yeteneklerle ahşap sanatına yeni bir soluk getiriyor. İsmail Alışkan, 74 yaşında, emeklilik yıllarını ahşaptan sanat eserleri yaratarak değerlendiriyor. Çocukluğunda dedesinin marangozhanesinde öğrendiği tekniklerle ahşaptan maket evler, camiler, tarım aletleri ve süs eşyaları üretiyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Emekli öğretmenden ahşap sanatına dokunuş mask
Emekli öğretmenden ahşap sanatına dokunuş
Emekli öğretmenden ahşap sanatına dokunuş
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Ahşap Sanatında Dededen Toruna Miras

Yenice Mahallesi'nde yaşayan Alışkan, 1999 yılında başladığı bu yolculukta çam, kayın ve kavak gibi doğal malzemeleri kullanarak eserlerini şekillendiriyor. Kendini sürekli geliştiren Alışkan, maket cami, ev, dokuma tezgahı, tarım aletleri, hayvan figürleri ve çeşitli süs eşyaları üretiyor. Alışkan, "Boş otururken yoruluyorum, çalışırken dinleniyorum" diyerek, üretmenin kendisine verdiği hazzı ve enerjiyi vurguluyor.

Emekli öğretmenden ahşap sanatına dokunuş

Eskiye Saygı, Yeniliklere Açık

Televizyon ve internetten ilham alarak, özellikle tarihi aletleri ve eski zamanların izlerini taşıyan eserler üretmeyi tercih eden Alışkan, sipariş üzerine de çalışıyor. Ölçü ve oranlama konusunda titizlikle çalışan Alışkan'ın amacı, eskiyi canlandırmak ve boş durmamak. Kendi evindeki mobilyaları bile kendi eliyle yaparak, hem ekonomik hem de estetik bir değer katıyor.Emekli öğretmenden ahşap sanatına dokunuş

Doğal ve Çevre Dostu Yaklaşım

Çam, kayın ve kavak gibi doğal ahşapları tercih eden Alışkan, çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. El işçiliği ürünlerin ekonomik ve estetik avantajlarını ön plana çıkararak, ahşap sanatının sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.Emekli öğretmenden ahşap sanatına dokunuş

Emekli öğretmen İsmail Alışkan, Bolu Göynük'te, marangoz dedesinden öğrendiği tekniklerle ahşaptan sanat eserleri üretiyor. Maket evler, camiler ve süs eşyaları yapan Alışkan, doğal malzemelerle çevreye duyarlı eserler oluşturuyor.Emekli öğretmenden ahşap sanatına dokunuş

# emekli

10 Mar 2024 - 13:12 Bolu/ Göynük- Kültür-Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL