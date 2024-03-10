Emekli öğretmenden ahşap sanatına dokunuş

Ahşap Sanatında Dededen Toruna Miras
Yenice Mahallesi'nde yaşayan Alışkan, 1999 yılında başladığı bu yolculukta çam, kayın ve kavak gibi doğal malzemeleri kullanarak eserlerini şekillendiriyor. Kendini sürekli geliştiren Alışkan, maket cami, ev, dokuma tezgahı, tarım aletleri, hayvan figürleri ve çeşitli süs eşyaları üretiyor. Alışkan, "Boş otururken yoruluyorum, çalışırken dinleniyorum" diyerek, üretmenin kendisine verdiği hazzı ve enerjiyi vurguluyor.
Eskiye Saygı, Yeniliklere Açık
Televizyon ve internetten ilham alarak, özellikle tarihi aletleri ve eski zamanların izlerini taşıyan eserler üretmeyi tercih eden Alışkan, sipariş üzerine de çalışıyor. Ölçü ve oranlama konusunda titizlikle çalışan Alışkan'ın amacı, eskiyi canlandırmak ve boş durmamak. Kendi evindeki mobilyaları bile kendi eliyle yaparak, hem ekonomik hem de estetik bir değer katıyor.
Doğal ve Çevre Dostu Yaklaşım
Çam, kayın ve kavak gibi doğal ahşapları tercih eden Alışkan, çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. El işçiliği ürünlerin ekonomik ve estetik avantajlarını ön plana çıkararak, ahşap sanatının sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.
Emekli öğretmen İsmail Alışkan, Bolu Göynük'te, marangoz dedesinden öğrendiği tekniklerle ahşaptan sanat eserleri üretiyor. Maket evler, camiler ve süs eşyaları yapan Alışkan, doğal malzemelerle çevreye duyarlı eserler oluşturuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.