Emekli öğretmenden ahşap sanatına dokunuş

Ahşap Sanatında Dededen Toruna Miras

Yenice Mahallesi'nde yaşayan Alışkan, 1999 yılında başladığı bu yolculukta çam, kayın ve kavak gibi doğal malzemeleri kullanarak eserlerini şekillendiriyor. Kendini sürekli geliştiren Alışkan, maket cami, ev, dokuma tezgahı, tarım aletleri, hayvan figürleri ve çeşitli süs eşyaları üretiyor. Alışkan, "Boş otururken yoruluyorum, çalışırken dinleniyorum" diyerek, üretmenin kendisine verdiği hazzı ve enerjiyi vurguluyor.

Eskiye Saygı, Yeniliklere Açık

Televizyon ve internetten ilham alarak, özellikle tarihi aletleri ve eski zamanların izlerini taşıyan eserler üretmeyi tercih eden Alışkan, sipariş üzerine de çalışıyor. Ölçü ve oranlama konusunda titizlikle çalışan Alışkan'ın amacı, eskiyi canlandırmak ve boş durmamak. Kendi evindeki mobilyaları bile kendi eliyle yaparak, hem ekonomik hem de estetik bir değer katıyor.

Doğal ve Çevre Dostu Yaklaşım

Çam, kayın ve kavak gibi doğal ahşapları tercih eden Alışkan, çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. El işçiliği ürünlerin ekonomik ve estetik avantajlarını ön plana çıkararak, ahşap sanatının sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Emekli öğretmen İsmail Alışkan, Bolu Göynük'te, marangoz dedesinden öğrendiği tekniklerle ahşaptan sanat eserleri üretiyor. Maket evler, camiler ve süs eşyaları yapan Alışkan, doğal malzemelerle çevreye duyarlı eserler oluşturuyor.