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Gençler ve huzurevi sakinleri bir araya geldi

Düzce'de yaşayan huzurevi sakinleri, gençlerle birlikte geçirdikleri unutulmaz bir günle moral buldu. Türkülerin ve oyunların eşlik ettiği bu özel gün, hem yaşlılar hem de gençler için paha biçilemez anlara sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Gençler ve huzurevi sakinleri bir araya geldi mask
Gençler ve huzurevi sakinleri bir araya geldi
Gençler ve huzurevi sakinleri bir araya geldi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Örnek Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Düzce yurtlarında kalan öğrenciler, Raziye Begüm Sultan Yurdu'nda kalan Düzce Üniversitesi öğrencileriyle birlikte, Neriman Çilingir Huzurevi'ni ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaret, huzurevi sakinleriyle gençler arasında köprüler kurarak, kuşaklar arası dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

Gençler ve huzurevi sakinleri bir araya geldi

Müzik ve Oyunlarla Dolu Unutulmaz Anlar

Ziyaret sırasında gençler ve huzurevi sakinleri, Türk müziğinin unutulmaz türküleriyle birlikte şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Müzik ve eğlencenin birleştiği bu özel günde, yaşlılar gençliğin enerjisini hissederken, gençler de yaşlıların tecrübelerinden faydalandı.Gençler ve huzurevi sakinleri bir araya geldi

Kuşaklar Arası Dayanışmanın Önemi

Gençler, ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada, "Büyüklerimiz her daim el üstünde tutulmalı, onların yanında olmalıyız" mesajını verdiler. Bu etkinlik, kuşaklar arası dayanışmanın ve birlikte vakit geçirmenin önemini bir kez daha vurguladı.
# düzce, spor, ziyaret

10 Mar 2024 - 13:21 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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