Gençler ve huzurevi sakinleri bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Örnek Ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Düzce yurtlarında kalan öğrenciler, Raziye Begüm Sultan Yurdu'nda kalan Düzce Üniversitesi öğrencileriyle birlikte, Neriman Çilingir Huzurevi'ni ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaret, huzurevi sakinleriyle gençler arasında köprüler kurarak, kuşaklar arası dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.
Müzik ve Oyunlarla Dolu Unutulmaz Anlar
Ziyaret sırasında gençler ve huzurevi sakinleri, Türk müziğinin unutulmaz türküleriyle birlikte şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Müzik ve eğlencenin birleştiği bu özel günde, yaşlılar gençliğin enerjisini hissederken, gençler de yaşlıların tecrübelerinden faydalandı.
Kuşaklar Arası Dayanışmanın Önemi
Gençler, ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada, "Büyüklerimiz her daim el üstünde tutulmalı, onların yanında olmalıyız" mesajını verdiler. Bu etkinlik, kuşaklar arası dayanışmanın ve birlikte vakit geçirmenin önemini bir kez daha vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.