- Eğitim

Eğitimde iş birliği! İlköğretim Okulu'na özel destek

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Kırık İlköğretim Okulu öğrencilerine eğitim materyali desteği sağladı. Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı'nın rehberliğinde, Fen Bilgisi öğretmen adayları bu önemli projede yer aldı.

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Eğitimde iş birliği! İlköğretim Okulu'na özel destek
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Yaratıcı Eğitim Materyalleri ile Dersleri Zenginleştirme

Öğretmen adayları tarafından özenle hazırlanan ve Kırık İlköğretim Okulu'na ulaştırılan ders materyalleri, öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Duyu organları, elektrik devreleri, Ay'ın evreleri, insan iskeleti ve gezegenlerin dizilişi gibi konuları içeren görsel materyaller, yeni kurulan laboratuvarda derslerde kullanılmak üzere sergilendi.

Eğitimde iş birliği! İlköğretim Okulu'na özel destek

Eğitimde İş Birliğinin Önemi

Kırık İlköğretim Okulu Yönetimi, bu değerli katkı için Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve Dr. Senem Çolak Yazıcı'ya teşekkürlerini sundu. Bu tür iş birliklerinin, eğitimde kalitenin artırılması ve erişilebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan okul yönetimi, projelerin öğrencilere yeni perspektifler sunarak eğitim deneyimlerini zenginleştirdiğini belirtti.
# düzce, eğitim, elektrik

10 Mar 2024 - 13:28 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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