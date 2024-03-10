Okullarda deprem bilinci ve güvenliği ön planda

Eğitimde Deprem Gerçeği: Öğrencilere Hayati Bilgiler

Tatbikat, ders esnasında meydana gelebilecek bir depreme karşı öğrencileri hazırlamayı amaçladı. Siren sesiyle başlayan tatbikatta, öğrenciler ve öğretmenler, çök-kapan-tutun yöntemiyle deprem sırasında güvenli bir pozisyon aldılar. Bu yöntem, sarsıntı sırasında en az zararla güvende kalmanın yollarından biri olarak gösterildi.

Tahliye ve Toplanma: Güvenliğin Anahtarı

Sarsıntının sona ermesiyle birlikte, öğrenciler öğretmenlerin rehberliğinde tahliye edilerek belirlenen toplanma alanlarında güvenli bir şekilde toplandılar. Bu süreçte, öğretmenler tarafından yapılan yoklama ile tüm öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği teyit edildi. Ayrıca, olası bir yangın durumunda nasıl müdahale edileceği konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Deprem ve Yangın Tatbikatları: Hayat Kurtaran Bilgiler

Düzce'deki okullarda yapılan deprem, tahliye ve yangın tatbikatları, öğrencilere ve eğitimcilere, acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda hayati bilgiler sağladı. Bu tatbikatlar sayesinde, deprem anında ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda bilinç düzeyi artırıldı.