- Eğitim

Okullarda deprem bilinci ve güvenliği ön planda

Düzce'de, deprem bilincini artırmak ve öğrencilere deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretmek amacıyla kapsamlı bir deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu tatbikatlar, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin aktif katılımıyla önemli bir farkındalık yarattı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Okullarda deprem bilinci ve güvenliği ön planda mask
Okullarda deprem bilinci ve güvenliği ön planda
Okullarda deprem bilinci ve güvenliği ön planda
Haber albümü için resme tıklayın

Eğitimde Deprem Gerçeği: Öğrencilere Hayati Bilgiler

Tatbikat, ders esnasında meydana gelebilecek bir depreme karşı öğrencileri hazırlamayı amaçladı. Siren sesiyle başlayan tatbikatta, öğrenciler ve öğretmenler, çök-kapan-tutun yöntemiyle deprem sırasında güvenli bir pozisyon aldılar. Bu yöntem, sarsıntı sırasında en az zararla güvende kalmanın yollarından biri olarak gösterildi.

Okullarda deprem bilinci ve güvenliği ön planda

Tahliye ve Toplanma: Güvenliğin Anahtarı

Sarsıntının sona ermesiyle birlikte, öğrenciler öğretmenlerin rehberliğinde tahliye edilerek belirlenen toplanma alanlarında güvenli bir şekilde toplandılar. Bu süreçte, öğretmenler tarafından yapılan yoklama ile tüm öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği teyit edildi. Ayrıca, olası bir yangın durumunda nasıl müdahale edileceği konusunda da bilgilendirme yapıldı.Okullarda deprem bilinci ve güvenliği ön planda

Deprem ve Yangın Tatbikatları: Hayat Kurtaran Bilgiler

Düzce'deki okullarda yapılan deprem, tahliye ve yangın tatbikatları, öğrencilere ve eğitimcilere, acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda hayati bilgiler sağladı. Bu tatbikatlar sayesinde, deprem anında ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda bilinç düzeyi artırıldı.
# düzce

10 Mar 2024 - 13:32 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL