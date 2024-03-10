- Asayiş

Dron teknolojisi ile trafikte yeni dönem! Kırmızı ışık denetimi

Düzce'de, trafik kurallarının ihlal edilmesinin önüne geçmek amacıyla teknolojinin son harikalarından biri olan dronlar devreye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İHA Büro ekipleri, Hal kavşağı bölgesinde gerçekleştirdikleri dron destekli trafik denetimleriyle kural ihlallerine savaş açtı. Bu yenilikçi uygulama, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Dron teknolojisi ile trafikte yeni dönem! Kırmızı ışık denetimi mask
Dron teknolojisi ile trafikte yeni dönem! Kırmızı ışık denetimi
Dron teknolojisi ile trafikte yeni dönem! Kırmızı ışık denetimi
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Yüksek Teknoloji Göz Açtırmıyor

Dronlar, trafik denetimlerinde yeni bir çığır açıyor. Düzce'de yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 8 araç sürücüsü tespit edildi ve bu sürücülere toplamda 58 bin 568 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Bu uygulama ile birlikte, trafikte kurallara uymayan sürücülerin tespiti daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Dron teknolojisi ile trafikte yeni dönem! Kırmızı ışık denetimi

Anlık Kayıt, Kesin Kanıt

Dron kameraları, ihlal anlarını saniye saniye kaydederek, delil toplamada önemli bir rol oynuyor. Bu sayede, sürücülerin ihlalleri inkar etme şansı ortadan kalkıyor. Dron destekli trafik denetimleri, kırmızı ışık ihlali yapanları kesin delillerle ortaya çıkarıyor.Dron teknolojisi ile trafikte yeni dönem! Kırmızı ışık denetimi

Düzce'de Trafik Kurallarına Tam Uyum Hedefi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, dron destekli trafik denetimlerini kentin farklı noktalarında sürdüreceğini duyurdu. Bu sayede, trafik kurallarına tam uyum sağlanması ve trafikteki güvenliğin artırılması hedefleniyor. Teknoloji destekli denetimler, trafikte kurallara uymayan sürücülere karşı etkili bir önlem olarak öne çıkıyor.Dron teknolojisi ile trafikte yeni dönem! Kırmızı ışık denetimi
# düzce, araç, trafik, teknoloji

10 Mar 2024 - 13:36 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL