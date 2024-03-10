Dron teknolojisi ile trafikte yeni dönem! Kırmızı ışık denetimi

Yüksek Teknoloji Göz Açtırmıyor

Dronlar, trafik denetimlerinde yeni bir çığır açıyor. Düzce'de yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 8 araç sürücüsü tespit edildi ve bu sürücülere toplamda 58 bin 568 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Bu uygulama ile birlikte, trafikte kurallara uymayan sürücülerin tespiti daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Anlık Kayıt, Kesin Kanıt

Dron kameraları, ihlal anlarını saniye saniye kaydederek, delil toplamada önemli bir rol oynuyor. Bu sayede, sürücülerin ihlalleri inkar etme şansı ortadan kalkıyor. Dron destekli trafik denetimleri, kırmızı ışık ihlali yapanları kesin delillerle ortaya çıkarıyor.

Düzce'de Trafik Kurallarına Tam Uyum Hedefi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, dron destekli trafik denetimlerini kentin farklı noktalarında sürdüreceğini duyurdu. Bu sayede, trafik kurallarına tam uyum sağlanması ve trafikteki güvenliğin artırılması hedefleniyor. Teknoloji destekli denetimler, trafikte kurallara uymayan sürücülere karşı etkili bir önlem olarak öne çıkıyor.