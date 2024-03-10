Gökyüzünün şu asaletine bakın!

Samsun'da ulusal gurur

Kavak ilçesi, Türkiye'nin en büyük Türk bayrağını gururla taşıyor. Bu devasa bayrak, 2 bin metrekarelik alanı ve 116 metrelik direği ile Türkiye'nin en büyük bayrağı olma unvanını elinde bulunduruyor. Samsun- Ankara karayolu kenarında, bir akaryakıt istasyonunun yanı başında yer alan bu bayrak, ulusal bir simge olarak gökyüzünde dalgalanıyor.

Ziyaretçilerin yeni gözdesi

Bu etkileyici bayrak, hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Altında bulunan ay-yıldız şeklindeki mescit ile birlikte, manzara daha da anlam kazanıyor. Ziyaretçiler, bu özel anı sosyal medya aracılığıyla paylaşarak bayrağın tanıtımına katkıda bulunuyorlar.

Titizlikle yürütülen bakım çalışmaları

430 kilogram ağırlığındaki bu dev bayrak, her 3 ayda bir özenle yapılan bakım çalışmaları ile yeni gibi kalıyor. Profesyonel ekipmanlar ve terzi yardımıyla yıpranan kısımları onarılan bayrak, rüzgarın olmadığı zamanlarda tekrar göndere çekiliyor, böylece muhteşem görünümünü koruyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan destek

Türkiye'nin dört bir yanından ilgi gören bu bayrak, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla da destekleniyor. Bayrağın, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini temsil ettiği vurgulanarak, ulusal gururumuz pekiştiriliyor.

Memnuniyet veren tepkiler

Akaryakıt istasyonunun müdürü, bayrağı görmek için duran ziyaretçilerin memnuniyetlerini dile getiriyor. Türk halkı ve yabancı ziyaretçiler, bu devasa bayrağı gördüklerinde duydukları gururu ifade ediyorlar. Herkes, bu gurur verici manzaranın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Samsun'un simgesi

Bu dev Türk bayrağı, sadece bir bayrak olmanın ötesinde, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve özgürlük gibi değerlerini temsil eden bir simge olarak kabul ediliyor. Herkesi etkileyen bu manzara, Samsun'a özgü bir landmark olarak öne çıkıyor ve Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.