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Jandarma'dan kadın sürücülere özel kutlama

Düzce ilinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen anlamlı bir etkinlikle kadın sürücüler onurlandırıldı. D655 Karayolu üzerinde yapılan trafik denetimlerinde, durdurulan kadın sürücülere jandarma ekipleri tarafından çiçekler takdim edilerek, bu özel gün kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Jandarma'dan kadın sürücülere özel kutlama mask
Jandarma'dan kadın sürücülere özel kutlama
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Kadınlar Gününe Özel Anlamlı Jest

Dünya genelinde kadınların eşitlik, başarı ve özgürlüklerini kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Düzce'de de Jandarma'nın özel bir etkinliğiyle taçlandırıldı. D655 Karayolu'nda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, jandarma ekipleri kadın sürücüleri durdurarak, onlara çiçek verdi ve günlerini kutladı. Bu özel etkinlik, kadın sürücülerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Jandarma'dan kadın sürücülere özel kutlama

Trafikte Kadın Sürücülere Saygı ve Sevgi

Jandarma trafik timlerinin bu anlamlı hareketi, trafikte kadınlara yönelik saygı ve sevginin bir göstergesi olarak kabul edildi. Kadın sürücüler, kendilerine gösterilen bu özel ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. Jandarma ekipleri, bu etkinlikle birlikte trafikteki kadın sürücülere yönelik farkındalığı artırmayı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekmeyi amaçladı.
# düzce, trafik, jandarma

10 Mar 2024 - 13:39 Düzce- Gündem

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