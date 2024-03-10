Jandarma'dan kadın sürücülere özel kutlama

Kadınlar Gününe Özel Anlamlı Jest
Dünya genelinde kadınların eşitlik, başarı ve özgürlüklerini kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Düzce'de de Jandarma'nın özel bir etkinliğiyle taçlandırıldı. D655 Karayolu'nda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, jandarma ekipleri kadın sürücüleri durdurarak, onlara çiçek verdi ve günlerini kutladı. Bu özel etkinlik, kadın sürücülerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.
Trafikte Kadın Sürücülere Saygı ve Sevgi
Jandarma trafik timlerinin bu anlamlı hareketi, trafikte kadınlara yönelik saygı ve sevginin bir göstergesi olarak kabul edildi. Kadın sürücüler, kendilerine gösterilen bu özel ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. Jandarma ekipleri, bu etkinlikle birlikte trafikteki kadın sürücülere yönelik farkındalığı artırmayı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekmeyi amaçladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.