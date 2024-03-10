- Asayiş

Alkollü sürücü kaza yaptı! 2 Yaralı

Karabük Yenice'de, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı: İbrahim K. ve eşi Sultan K. yaralandı. 321 promil alkol ile dikkat çeken kaza, trafik güvenliği konusunda önemli uyarılar içeriyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Alkollü sürücü kaza yaptı! 2 Yaralı mask
Alkollü sürücü kaza yaptı! 2 Yaralı
Alkollü sürücü kaza yaptı! 2 Yaralı
Haber albümü için resme tıklayın

Alkol Oranı Yüksek Sürücü Kontrolden Çıktı

Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki İbrahim K. yönetimindeki 78 AT 856 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine doğru ilerlerken, yağışlı hava ve kaygan yol şartları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada, sürücü İbrahim K. ve yanında bulunan eşi Sultan K. (36) yaralandı.

Alkollü sürücü kaza yaptı! 2 Yaralı

İlk Müdahale ve Hastane Süreci

Kaza sonrası ihbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamalara göre, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Alkollü sürücü kaza yaptı! 2 Yaralı

Alkol Testi ve Sonuçları

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, sürücü İbrahim K.'nın 321 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu durum, trafik güvenliğini tehdit eden unsurların başında gelen alkollü araç kullanımının yarattığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.
# zonguldak, araç, kaza, trafik, otomobil

10 Mar 2024 - 13:44 Karabük/ Yenice- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL