Alkollü sürücü kaza yaptı! 2 Yaralı

Alkol Oranı Yüksek Sürücü Kontrolden Çıktı

Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki İbrahim K. yönetimindeki 78 AT 856 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine doğru ilerlerken, yağışlı hava ve kaygan yol şartları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada, sürücü İbrahim K. ve yanında bulunan eşi Sultan K. (36) yaralandı.

İlk Müdahale ve Hastane Süreci

Kaza sonrası ihbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamalara göre, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Alkol Testi ve Sonuçları

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, sürücü İbrahim K.'nın 321 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu durum, trafik güvenliğini tehdit eden unsurların başında gelen alkollü araç kullanımının yarattığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.