Fenerbahçe camiası yasta: Fenerbahçe’nin eski başkanı vefat etti!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün dönüm noktalarından biri olan ve 1986-1989 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Tahsin Kaya, 87 yaşında hayata veda etti. Sarı-lacivertli camianın derin üzüntüsünü paylaştığı bu acı haber, spor ve iş dünyasını yasa boğdu.

Tahsin Kaya kimdir?

Tahsin Kaya, Fenerbahçe'nin yanı sıra Türk iş dünyasına da önemli katkılarda bulunmuş bir iş insanıydı. Başkanlık yaptığı dönemde, Fenerbahçe'yi Türk futbolunun zirvesine taşıyan Kaya, kulübün tarihinde altın harflerle yazılacak başarılar elde etmiştir.

Fenerbahçe'nin altın dönemi

Tahsin Kaya'nın başkanlığı altında Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda unutulmaz bir şampiyonluk yaşadı. Süper Lig tarihinde bir rekora imza atarak 103 golle en golcü takım unvanını elde eden sarı-lacivertliler, aynı sezon Başbakanlık Kupası'nı da müzesine götürdü. Bu dönem, Fenerbahçe'nin 21. Türkiye şampiyonluğu olarak tarihe geçti.

Tahsin Kaya için düzenlenecek tören

Tahsin Kaya'nın vefatı, Fenerbahçe camiasını ve sevenlerini derinden sarsmıştır. Kaya için 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından cenaze, Sakarya Geyve Merkez Camii'nden kaldırılarak ikindi namazına müteakip defnedilecektir.

Başkan Kaya'nın mirası ve Fenerbahçe'ye katkıları

Tahsin Kaya'nın başkanlık ettiği dönem, Fenerbahçe için bir dönüşüm ve başarı zamanı olmuştur. Spor başarılarının yanı sıra kulübün sosyal ve ekonomik yapısına yaptığı katkılarla da anılacak olan Kaya, Fenerbahçe'nin modern futbol vizyonunun şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.