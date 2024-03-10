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Ramazan davulcuları sınavı! Gelenekler yaşatılıyor

Karabük Belediyesi, Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden biri olan davul çalma geleneğini sürdürmek için önemli bir adım attı. Mahallelerde sahur vakti davul çalacak olan davulcular, belediye tarafından düzenlenen bir sınavla belirlendi. Bu sınav, 75 davulcu adayı arasından 55 kişinin seçilmesiyle sonuçlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Ramazan davulcuları sınavı! Gelenekler yaşatılıyor mask
Ramazan davulcuları sınavı! Gelenekler yaşatılıyor
Ramazan davulcuları sınavı! Gelenekler yaşatılıyor
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Sınavdan Geçen Davulculara Görev Kartları Dağıtıldı

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün organize ettiği bu özel sınav, davulcuların seçiminde belirleyici oldu. Başarılı olan davulculara görev kartları takdim edilirken, aynı zamanda çalışma şartları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Belediye, yaka kartı olmayan davulculara itibar edilmemesi ve para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Ramazan davulcuları sınavı! Gelenekler yaşatılıyor

Ramazan'ın Maneviyatına Uygun Davul Çalma Kuralları

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, Ramazan ayının maneviyatına uygun davul çalma kurallarına dikkat çekti. Belirlenen saatlerde ve Ramazan'ın ruhuna uygun müziklerle davul çalınması gerektiğini vurgulayan Köse, geleneksel ve manevi değerlere saygı gösterilmesinin önemini belirtti. Ayrıca, herhangi bir fiyat tarifesi belirlenmeyeceğini, bu uygulamanın gelenek ve görenekleri yaşatma amacı taşıdığını ifade etti.Ramazan davulcuları sınavı! Gelenekler yaşatılıyor

Denetimler ve Uyarılar

Karabük Belediyesi, Ramazan boyunca sivil ve resmi ekiplerle denetimler yapacak. Kurallara uymayan davulcuların bir daha davul çalmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Bu uygulama, Ramazan ayının maneviyatını koruma ve gelenekleri sürdürme amacını taşıyor.Ramazan davulcuları sınavı! Gelenekler yaşatılıyor

# karabük, belediye, para

10 Mar 2024 - 14:01 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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