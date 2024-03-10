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Şehir merkezine inen çakallar gündem oldu

Sinop'ta nadir bir doğa olayı yaşandı. Kentin sakinleri, Adabaşı mevkisinden gelen ve Çamlık bölgesinde görülen iki yabani çakalın şaşkınlığını yaşadı. Bu olay, doğanın ve şehrin sınırlarının nasıl iç içe geçebileceğinin canlı bir örneğini sundu.

İhlas Haber Ajansı
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Şehir merkezine inen çakallar gündem oldu mask
Şehir merkezine inen çakallar gündem oldu
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Yaban Hayatı Şehirde: Çakalların İnsanlarla Buluşması

Adabaşı'ndaki ormanlık alandan yola çıkan çakallar, şehir merkezine inerek Çamlık mevkisinde kendilerini gösterdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, çakalların çöplerde buldukları yiyeceklerle beslendikleri ve bir süre sokaklarda dolaştıkları belgelendi. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi topladı.

Şehir merkezine inen çakallar gündem oldu

Doğa ve Şehir İç İçe: Çakalların Gece Ziyareti

Görüntülerde, çakalların sokaklarda serbestçe dolaştığı ve şehrin sunduğu imkanlardan faydalandığı gözlemlendi. Bu durum, şehir yaşamının yaban hayatı üzerindeki etkileri ve doğal yaşam alanlarının daralması konularında önemli bir tartışma başlattı. Çakalların bu ziyareti, doğa ile şehir yaşamının kesiştiği noktaları gözler önüne serdi.
# doğa

10 Mar 2024 - 14:04 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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