Gran Turismo 7'nin heyecan verici yeni güncellemesi! Suzuki Jimny sahneye çıkıyor

Gran Turismo 7, 2024'ün ilk aylarında oyuncuları için heyecan verici bir güncelleme sunuyor. Bu güncelleme, oyunun Kasım ayında yaşanan büyük Spec II güncellemesinin ardından, yeni içeriklerin merakla beklenişine son veriyor. En dikkat çekici yenilik ise hiç şüphesiz Suzuki Jimny'nin Gran Turismo serisine ilk defa adım atması.

Suzuki Jimny: 4x4'ün Efsanevi Dönüşü

Gran Turismo serisi, 1.200'den fazla aracın yer aldığı geniş bir yelpazeye sahip olmasına rağmen, Suzuki Jimny'nin bu seride yer alması bir ilki temsil ediyor. Bu üç kapılı aracın, JDM'ye özgü Jimny XC'nin sanal bir versiyonu olması, oyunun gerçekçiliğine gerçekçilik katıyor. 658 cc'lik turboşarjlı üç silindirli motoru ile dikkat çeken bu model, Avrupa versiyonundan farklı olarak daha minimal bir tasarıma sahip.

Motor Değişiklikleri ve Kaporta Modifikasyonları

Gran Turismo 7, motor değişikliklerine olanak tanısa da, yeni eklenen araçların bu özellikleri hemen kullanabilmesi genellikle birkaç güncelleme sürebiliyor. Bu, Suzuki Jimny için de geçerli olabilir; ancak oyuncular, gelecekteki güncellemelerde daha fazla modifikasyon seçeneği bekleyebilirler. Polyphony'nin resmi ekran görüntülerinden, ön plaka ekleme gibi ciddi kaporta değişikliklerinin mümkün olduğu görülüyor.

Vision Gran Turismo: Hayallerin Arabaları

Jimny'nin yanı sıra, Gran Turismo 7'ye iki Vision Gran Turismo aracı daha katılıyor. Bunlardan ilki olan Genesis X Berlinetta, Hyundai'nin Lambda II motoru ve Yasa elektrik motoru kombinasyonu ile 1071 bg güç ve 986 lb ft tork sunuyor. Bu konsept araç, gerçek dünyada sürülemese de, Gran Turismo 7, bu benzersiz deneyimi yaşamanın tek yolu olma özelliğini taşıyor.

Gran Turismo 7 Yenilikleriyle Yarış Dünyasını Sarsıyor

Gran Turismo 7'nin en yeni güncellemesi, Suzuki Jimny'nin serideki yerini almasıyla ve Vision Gran Turismo araçlarının eklenmesiyle, yarış oyunu tutkunları için heyecan verici yenilikler sunuyor. Bu güncelleme, oyunun zengin içeriğine yeni bir boyut ekleyerek, oyuncuları saatlerce ekran başında tutacak.