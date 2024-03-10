Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu direktörü oldu

Fatih Karagümrük Spor Kulübü, teknik direktörlük koltuğuna deneyimli teknik adam Tolunay Kafkas'ı getirdiğini resmi olarak duyurdu. Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden Kafkas, bu önemli görevi üstlenerek ligdeki rekabette yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar:

Deneyimli Teknik Adam Kafkas ile yeni bir başlangıç

Tolunay Kafkas, Süper Lig'de daha önce birçok takımı çalıştırarak önemli başarılara imza atmış bir isim. En son MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Kafkas, Ekim ayında görevinden ayrılmış ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakmıştı. Şimdi ise Fatih Karagümrük ile yeni bir maceraya atılıyor.

Fatih Karagümrük’ten resmi açıklama

Fatih Karagümrük Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için deneyimli teknik adam Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Bu atama ile Fatih Karagümrük, ligdeki iddiasını güçlendirmeyi ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Kafkas'ın hedefi

Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlük kariyeri, başarılarla dolu. Süper Lig'de ve uluslararası arenada edindiği tecrübelerle bilinen Kafkas, Karagümrük'te de bu başarılarına yenilerini eklemek istiyor. Kafkas'ın hedefi, takımı zirveye taşımak ve taraftarlara heyecan dolu maçlar izletmek.

Fatih Karagümrük'ün bu önemli ataması, takımın ligdeki konumunu güçlendirmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor. Kafkas yönetimindeki Karagümrük'ün, Süper Lig'de nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.