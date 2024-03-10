iPhone 16 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı belli oldu!

Apple, akıllı telefon endüstrisindeki yenilikçi adımlarıyla bir kez daha gündeme geliyor. iPhone 16'nın en son CAD sızıntıları, Apple'ın tasarım ve teknoloji konusunda radikal bir dönüşüm yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Bu yenilikler arasında, kamera düzenlemesinden işlevsellik düğmelerine kadar bir dizi önemli değişiklik bulunuyor.

Çığır açan kamera yeniliği: Dikey lens düzeni

iPhone 16 ve muhtemelen iPhone 16 Plus modelleri için yapılan sızıntılara göre, Apple, kameraların yerleşiminde büyük bir değişiklik yapacak. Önceki modellerde çapraz olarak konumlandırılan lensler, bu sefer dikey bir düzende yer alacak. Bu yeni düzenleme, ana ve telefoto lenslerin yanında konumlanacak flaş ile tamamlanacak.

Bu yenilik, özellikle Apple'ın karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro için büyük önem taşıyor. iPhone 16'nın dikey kamera düzenlemesi, cihaz yatay konumdayken, videoların stereoskopik olarak kaydedilmesini ve böylece Apple Vision Pro ile uyumlu hale gelmesini sağlayacak.

Daha fazla programlanabilir düğme

iPhone 15 Pro ile tanıtılan işlem düğmesine ek olarak, iPhone 16'nın dört programlanabilir düğme ile geleceği belirtiliyor. Bunlardan biri, özellikle fotoğraf ve video kaydı için tasarlanmış bir "yakalama düğmesi" olabilir. CAD tasarımları, bu düğmenin fiziksel bir yapıda olacağını işaret ediyor, bu da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırabilir.

Apple Vision Pro ve ağ etkisi

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, şirketin teknolojik vizyonunun önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. iPhone 16'nın yenilikçi kamera düzenlemesi, bu cihazın gelecekte daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilecek önemli bir adım olarak görülüyor. iCloud üzerinden oynatılabilecek stereoskopik videolar, kullanıcıların aile anılarını ve kişisel deneyimlerini tamamen yeni bir boyutta yaşamalarına olanak tanıyacak.

Apple'dan yenilik rüzgarları

iPhone 16, tasarım ve teknolojideki yenilikçi adımlarıyla kullanıcıların beklentilerini yükseltiyor. Kamera düzenlemesinden işlevsel düğmelere kadar yapılan değişiklikler, Apple'ın sektördeki lider konumunu pekiştiriyor. Özellikle Apple Vision Pro ile uyumlu yeni kamera düzenlemesi, geleceğin teknolojisine bugünden yatırım yapmanın önemini vurguluyor.

iPhone 16’nın Türkiye fiyatı belli oldu!

iPhone 16'nın çıkış tarihi Eylül 2024 olarak planlanıyor ve kullanıcılarla buluşturulması bekleniyor. Telefonun fiyatı ise 100.000 TL'den başlayacak.