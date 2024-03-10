Suzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl?

Yeni Fiyatlar Açıklandı

Suzuki, 2024 Mart ayı için belirlediği fiyatlarla otomobil tutkunlarını sevindirdi. Özellikle bu modele zam yapmamış olmaları, tüketicilerin ilgisini çekiyor. Yeni fiyatlarla birlikte Suzuki'nin rekabet gücünün artması bekleniyor.

Stoklar Hızla Azalıyor

Suzuki'nin bu modele zam yapmaması, stoklarını eritmeye yönelik bir strateji olarak yorumlanıyor. Zira talebin yüksek olduğu bu dönemde, fiyatların sabit tutulması ve stokların hızla azaltılması önemli bir avantaj sağlıyor.

Yetişen Alır Fırsatı

Suzuki'nin bu modele zam yapmaması, "yetişen alır" fırsatını da beraberinde getiriyor. Otomobil almayı düşünenler için bu dönemde Suzuki'nin fiyatlarını değerlendirmek avantajlı olabilir. Ancak stokların sınırlı olduğu unutulmamalı.





Suzuki Swift fiyat listesi Mart 2024

1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) 1.078.000 TL

1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) 1.088.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) 1.178.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) 1.188.000 TL

Suzuki Vitara fiyat listesi Mart 2024

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1.484.000 TL

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) 1.500.000 TL

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) 1.500.000 TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) 1.612.000 TL

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) 1.626.000 TL

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) 1.642.000 TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) 1.728.000 TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) 1.728.000 TL

Suzuki S-Cross fiyat listesi Mart 2024

1.4 MHEV 6AT GL Elegance 1.584.000 TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance 1.696.000 TL

1.4 MHEV 6AT GLX Premium 1.696.000 TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium 1.808.000 TL

Suzuki Jimny fiyat listesi Mart 2024

1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) 1.758.000 TL

1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) 1.768.000 TL

Suzuki'nin bu modele zam yapmaması ve stoklarını eritmeye odaklanması, otomobil piyasasında dikkat çekici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Tüketicilerin ilgisini çeken bu durum, Suzuki'nin rekabet gücünü artırabilir ve satışlarını olumlu yönde etkileyebilir.