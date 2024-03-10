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Suzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl?

Suzuki'nin 2024 Mart ayı fiyatları açıklandı! Marka, bu modele zam yapmayarak stoklarını eritiyor. Yetişen alır fırsatını kaçırmayın!

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Suzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl? mask
Suzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl?
Suzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl?
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Yeni Fiyatlar Açıklandı

Suzuki, 2024 Mart ayı için belirlediği fiyatlarla otomobil tutkunlarını sevindirdi. Özellikle bu modele zam yapmamış olmaları, tüketicilerin ilgisini çekiyor. Yeni fiyatlarla birlikte Suzuki'nin rekabet gücünün artması bekleniyor.

Suzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl?

Stoklar Hızla Azalıyor

Suzuki'nin bu modele zam yapmaması, stoklarını eritmeye yönelik bir strateji olarak yorumlanıyor. Zira talebin yüksek olduğu bu dönemde, fiyatların sabit tutulması ve stokların hızla azaltılması önemli bir avantaj sağlıyor.

Yetişen Alır Fırsatı

Suzuki'nin bu modele zam yapmaması, "yetişen alır" fırsatını da beraberinde getiriyor. Otomobil almayı düşünenler için bu dönemde Suzuki'nin fiyatlarını değerlendirmek avantajlı olabilir. Ancak stokların sınırlı olduğu unutulmamalı.

Suzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl?



Suzuki Swift fiyat listesi Mart 2024

1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) 1.078.000 TL

1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) 1.088.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) 1.178.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) 1.188.000 TL

Suzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl?

Suzuki Vitara fiyat listesi Mart 2024

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1.484.000 TL

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) 1.500.000 TL

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) 1.500.000 TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) 1.612.000 TL

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) 1.626.000 TL

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) 1.642.000 TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) 1.728.000 TL 

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) 1.728.000 TLSuzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl?

Suzuki S-Cross fiyat listesi Mart 2024

1.4 MHEV 6AT GL Elegance 1.584.000 TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance 1.696.000 TL

1.4 MHEV 6AT GLX Premium 1.696.000 TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium 1.808.000 TLSuzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl?

Suzuki Jimny fiyat listesi Mart 2024

1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) 1.758.000 TL

1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) 1.768.000 TLSuzuki bu modele zam yapmadı! Stoktan yetişen alır, fiyat listesi nasıl?

Suzuki'nin bu modele zam yapmaması ve stoklarını eritmeye odaklanması, otomobil piyasasında dikkat çekici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Tüketicilerin ilgisini çeken bu durum, Suzuki'nin rekabet gücünü artırabilir ve satışlarını olumlu yönde etkileyebilir.

# otomobil

10 Mar 2024 - 14:59 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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