Togg T10F çıktı mı? İşte fiyatı ve özellikleri!

Pazarlama abartısını bir kenara bırakırsak T10F, T10X crossover'ın izinden giden elektrikli bir fastback sedandır . Lale yapraklarını andıracak şekilde tasarlanmış, krom detaylara sahip tamamen kapalı bir ızgaraya sahiptir.

Izgaranın iki yanında bumerang şeklindeki gündüz farlarının üzerinde yer alan ince LED farlar yer alıyor. Ayrıca büyük bir merkezi girişin yanı sıra üçgen hava perdelerini de görebiliyoruz. Daha geriye doğru bakıldığında dijital yan aynalar, aynı hizada kapı kolları ve belirgin bir omuz çizgisi göze çarpıyor. Ayrıca kontrast oluşturan siyah bir tavanın yanı sıra ince bir ışık çubuğuna sahip kıvrımlı bir arka kısım da görebiliyoruz.

İç mekan, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 29 inçlik devasa bir geniş ekran bilgi-eğlence sistemi barındırdığı için kesinlikle yüksek teknolojiye sahip. Bunlara, iklim kontrollerine ve telefon bağlantılarına odaklanmış gibi görünen 8 inçlik daha alçak bir ekran eşlik ediyor.

Togg kabin hakkında fazla bir şey söylemedi ancak şirket, T10F'nin ısıtmalı direksiyon simidi sunan ilk araçları olacağını doğruladı. Bunun yanı sıra, bir döner vites değiştiriciyi, dokunmatik kontrolleri ve kablosuz akıllı telefon şarj cihazını görebiliyoruz. Bagajda 17,7 fit küp (500 litre) bagaj bulunur, ancak bu, arka koltuğun katlanmasıyla 47,7 fit küp (1.350 litre)'ye kadar genişletilebilir.

Performans cephesinde, giriş seviyesi model, 215 hp (160 kW / 218 PS) ve 258 lb-ft (350 Nm) tork üreten arkaya monteli bir motora sahiptir. Bu kurulum, otomobilin 0-62 mil/saat (0-100 km/saat) hıza 7,2 saniyede çıkmasını sağlayacak.

Togg T10F sedanın fiyatı henüz netleşmemiş durumda. Ancak Avrupalı bazı haber siteleri, yeni model hakkında fiyat tahminleri yapmış durumda. Şu an için 45 bin euro civarında bir fiyat etiketi öngörülüyor.

Müşteriler ayrıca, çıkışı 429 hp (320 kW / 435 PS) ve 516 lb-ft (700 Nm) torka çıkaran çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine de sahip olabilecekler. Ekstra güç ve çekiş gücü sayesinde bu model 100 km/saat hıza 4,6 saniyede ulaşabilir.

Ek ayrıntılar sınırlıdır ancak Togg, uzun menzilli pille 373 mil (600 km) WLTP menzili bekliyor. 88,5 kWh kapasiteye sahip olduğu bildirilirken , standart 52,4 kWh pilin 217 mil (350 km) menzil sağladığı söyleniyor. Ne olursa olsun Togg, 180 kW DC hızlı şarj cihazının pili 28 dakika kadar kısa bir sürede %20-80 şarjdan çıkarabileceğini söyledi.

T10F'in Avrupa'da satışa sunulmadan önce önümüzdeki yıl Türkiye'de satışa sunulacağı bildiriliyor.