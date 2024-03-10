- Asayiş

Park halindeki otomobil yandı!

Bolu'da yaşanan olayda, Aktaş Mahallesi'nde bulunan Taşhancılar Caddesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, hızla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Park halindeki otomobil yandı! mask
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Yangın Alarmı

23 P 2109 plakalı otomobilde motor kısmında başlayan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, hızla müdahale edilmesi için yardım istediler.

Park halindeki otomobil yandı!

Hızlı Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Profesyonel ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak otomobilin tamamen yanmasını önlediler.

Soğutma İşlemi

Yangın söndürüldükten sonra, ekipler araçta soğutma işlemine geçti. Bu sayede, olası bir yeniden alevlenme riski ortadan kaldırıldı ve çevredeki güvenlik sağlandı.

Maddi Hasar

Otomobilin motor kısmında yangından dolayı maddi hasar meydana geldi. Ancak, hızlı müdahale sayesinde daha büyük zararlar önlenmiş oldu.

10 Mar 2024 - 15:12 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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