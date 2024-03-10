Park halindeki otomobil yandı!

Yangın Alarmı

23 P 2109 plakalı otomobilde motor kısmında başlayan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, hızla müdahale edilmesi için yardım istediler.

Hızlı Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Profesyonel ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak otomobilin tamamen yanmasını önlediler.

Soğutma İşlemi

Yangın söndürüldükten sonra, ekipler araçta soğutma işlemine geçti. Bu sayede, olası bir yeniden alevlenme riski ortadan kaldırıldı ve çevredeki güvenlik sağlandı.

Maddi Hasar

Otomobilin motor kısmında yangından dolayı maddi hasar meydana geldi. Ancak, hızlı müdahale sayesinde daha büyük zararlar önlenmiş oldu.