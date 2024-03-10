Park halindeki otomobil yandı!

Yangın Alarmı
23 P 2109 plakalı otomobilde motor kısmında başlayan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, hızla müdahale edilmesi için yardım istediler.
Hızlı Müdahale
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Profesyonel ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak otomobilin tamamen yanmasını önlediler.
Soğutma İşlemi
Yangın söndürüldükten sonra, ekipler araçta soğutma işlemine geçti. Bu sayede, olası bir yeniden alevlenme riski ortadan kaldırıldı ve çevredeki güvenlik sağlandı.
Maddi Hasar
Otomobilin motor kısmında yangından dolayı maddi hasar meydana geldi. Ancak, hızlı müdahale sayesinde daha büyük zararlar önlenmiş oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.