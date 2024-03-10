Mengen Kaymakamlığı'ndan saygı yürüyüşü! Çanakkale şehitlerini anma

Şeref Yürüyüşü: Mengen'den Şehitlerin Ruhlarına
Mengen Otobüs Terminali'nden başlayan yürüyüş, duygu dolu bir atmosferde ilerledi. Katılımcılar, Çanakkale'nin kahraman şehitlerini anma adına bir araya gelmişti. Yol boyunca, milli değerlere olan bağlılık ve şehitlik kavramının önemi üzerine konuşmalar yapıldı.
Şehit Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun Mezarına Yolculuk
Yürüyüş, Dereköy'de bulunan Şehit Piyade Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun mezarına ulaştı. Burada, şehidin manevi huzurunda bir araya gelindi. Dualarla anılan şehidimiz için en derin saygı ve minnet duyguları ifade edildi.
Baba Ocağına Saygı Ziyareti: Şehidin Ailesine Destek
Yürüyüşün ardından, şehidin babası ziyaret edildi. Babanın yüreğine dokunacak bir jestle, ona olan saygı ve şükran dile getirildi. Bu ziyaret, şehit ailesine olan destek ve bağlılığın bir ifadesiydi.
Köyde İkram ve Dayanışma: Birlikte Paylaşmanın Gücü
Etkinlik, Dereköy'de devam etti. Katılımcılara, köy halkı tarafından özenle hazırlanan yemekler ikram edildi. Bu samimi atmosferde, birlikte paylaşmanın ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.