Mengen Kaymakamlığı'ndan saygı yürüyüşü! Çanakkale şehitlerini anma

Şeref Yürüyüşü: Mengen'den Şehitlerin Ruhlarına

Mengen Otobüs Terminali'nden başlayan yürüyüş, duygu dolu bir atmosferde ilerledi. Katılımcılar, Çanakkale'nin kahraman şehitlerini anma adına bir araya gelmişti. Yol boyunca, milli değerlere olan bağlılık ve şehitlik kavramının önemi üzerine konuşmalar yapıldı.

Şehit Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun Mezarına Yolculuk

Yürüyüş, Dereköy'de bulunan Şehit Piyade Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun mezarına ulaştı. Burada, şehidin manevi huzurunda bir araya gelindi. Dualarla anılan şehidimiz için en derin saygı ve minnet duyguları ifade edildi.

Baba Ocağına Saygı Ziyareti: Şehidin Ailesine Destek

Yürüyüşün ardından, şehidin babası ziyaret edildi. Babanın yüreğine dokunacak bir jestle, ona olan saygı ve şükran dile getirildi. Bu ziyaret, şehit ailesine olan destek ve bağlılığın bir ifadesiydi.

Köyde İkram ve Dayanışma: Birlikte Paylaşmanın Gücü

Etkinlik, Dereköy'de devam etti. Katılımcılara, köy halkı tarafından özenle hazırlanan yemekler ikram edildi. Bu samimi atmosferde, birlikte paylaşmanın ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı.