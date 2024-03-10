Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı

Bolu'nun geleceği için 101 proje

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bolu için hazırladığı 101 projeyi büyük bir coşkuyla kamuoyuna sundu. " Türkiye Yüzyılı'nda 101 Proje ile Bolu Bir Adım Önde" başlıklı tanıtım toplantısı, şehrin geleceğine yön verecek yenilikleri içeriyor.

Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda büyük buluşma

Bolu'nun 3 bin kişilik Karaçayır Kapalı Spor Salonu, tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Vatandaşların Türk bayrakları, parti bayrakları ve atkılarla donattığı salon, adeta bir coşku denizine dönüştü. Bolulular, Doç. Dr. Demirkol'un projelerine büyük ilgi ve destek gösterdi.

AK Parti'nin ağır toplarından tam destek

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un bu önemli gününde, AK Parti'nin tecrübeli isimleri de yanında yer aldı. Eski Belediye Başkanı, eski İl Başkanı, eski Milletvekilleri ve önemli parti yetkilileri, Demirkol'un projelerine desteklerini açıkça ifade ettiler.

Bolu için yenilikçi ve kapsamlı projeler

Demirkol tarafından tanıtılan 101 proje, Bolu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Bu projelerle Bolu'nun "Türkiye Yüzyılı'nda" öncü şehirlerden biri olması amaçlanıyor.

Bolu halkının büyük ilgisi ve destek mesajları

Tanıtım toplantısına katılan Bolu halkı, Doç. Dr. Demirkol ve projelerine olan inançlarını coşkulu bir şekilde gösterdi. Bu büyük ilgi, Bolu'nun geleceğine yönelik umutları da artırıyor.

Demirkol'un projeleri

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un liderliğinde Bolu için hazırlanan 101 proje, şehrin yenilikçi yüzünü ortaya koyuyor. Bu projelerle Bolu, sürdürülebilir kalkınma, kültürel zenginlik ve sosyal uyum açısından yeni bir döneme adım atıyor.