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Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı

Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yerel seçimler öncesi "Türkiye Yüzyılı'nda Bolu Bir Adım Önde" sloganıyla 101 projeyi tanıttı. AK Parti'nin önde gelen isimlerinin de destek verdiği tanıtıma ilgi yoğun oldu

Arzu Sarı
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Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı mask
Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı
Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı
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Bolu'nun geleceği için 101 proje

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bolu için hazırladığı 101 projeyi büyük bir coşkuyla kamuoyuna sundu. " Türkiye Yüzyılı'nda 101 Proje ile Bolu Bir Adım Önde" başlıklı tanıtım toplantısı, şehrin geleceğine yön verecek yenilikleri içeriyor.

Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı

Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda büyük buluşma

Bolu'nun 3 bin kişilik Karaçayır Kapalı Spor Salonu, tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Vatandaşların Türk bayrakları, parti bayrakları ve atkılarla donattığı salon, adeta bir coşku denizine dönüştü. Bolulular, Doç. Dr. Demirkol'un projelerine büyük ilgi ve destek gösterdi.

Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı

AK Parti'nin ağır toplarından tam destek

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un bu önemli gününde, AK Parti'nin tecrübeli isimleri de yanında yer aldı. Eski Belediye Başkanı, eski İl Başkanı, eski Milletvekilleri ve önemli parti yetkilileri, Demirkol'un projelerine desteklerini açıkça ifade ettiler.Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı

Bolu için yenilikçi ve kapsamlı projeler

Demirkol tarafından tanıtılan 101 proje, Bolu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Bu projelerle Bolu'nun "Türkiye Yüzyılı'nda" öncü şehirlerden biri olması amaçlanıyor.

Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı

Bolu halkının büyük ilgisi ve destek mesajları

Tanıtım toplantısına katılan Bolu halkı, Doç. Dr. Demirkol ve projelerine olan inançlarını coşkulu bir şekilde gösterdi. Bu büyük ilgi, Bolu'nun geleceğine yönelik umutları da artırıyor.

Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı

Demirkol'un projeleri

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un liderliğinde Bolu için hazırlanan 101 proje, şehrin yenilikçi yüzünü ortaya koyuyor. Bu projelerle Bolu, sürdürülebilir kalkınma, kültürel zenginlik ve sosyal uyum açısından yeni bir döneme adım atıyor.Demirkol’un 101 projesi görücüye çıktı

# türkiye, destek, spor, belediye, ak parti

10 Mar 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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