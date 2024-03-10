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Bu gece çok dua edin… Kur’an ayı başlıyor…

2024 Ramazan Ayı başlıyor! İlk sahur ve teravih namazının tarihleri, Bolu'da imsak ve bayram namazı saatleri, Kadir Gecesi'nin idrak edileceği gün ve daha fazlası. Bolu Müftülüğü'nden önemli hatırlatmalar ve Ramazan Bayramı detayları bu haberde…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Bu gece çok dua edin… Kur’an ayı başlıyor… mask
Bu gece çok dua edin… Kur’an ayı başlıyor…
Bu gece çok dua edin… Kur’an ayı başlıyor…
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2024 Ramazan Ayı'nın coşkusu başlıyor

Ramazan Ayı, İslam dünyasında manevi bir uyanış ve toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kabul edilir. 2024 yılında, bu mübarek ayın ilk günü 11 Mart Pazartesi'ye denk gelmektedir. Bolu Müftülüğü, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve müminleri ilk sahur ve teravih için bilgilendirerek, Ramazan'ın manevi atmosferine davet ettiğini duyurdu.

Bu gece çok dua edin… Kur’an ayı başlıyor…

İlk teravih ve sahur: Ramazan’ın müjdecileri

Ramazan ayının ilk teravih namazı, 10 Mart Pazar gecesi yatsı namazının ardından kılınacak. Aynı gece, Ramazan'ın ilk sahuru da yapılacak, böylece oruç ibadetinin ilk adımı atılmış olacak. Bu özel anlar, Ramazan ayının manevi hazırlığının başlangıcı olarak büyük önem taşımaktadır.

Bolu'da imsak vakti ve oruç başlangıcı

Bolu'daki müminler, 2024 Ramazan ayının ilk gününde, 05.41 imsak vaktiyle oruçlarını tutmaya başlayacaklar. Bu, 30 gün sürecek olan Ramazan ayının başlangıcı anlamına gelmektedir, ve herkesi manevi bir yolculuğa davet ediyor.Bu gece çok dua edin… Kur’an ayı başlıyor…

Bin aydan daha hayırlı bir gece

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen gecedir. Bolu Müftülüğü, 2024 yılında Kadir Gecesi'nin 5 Nisan Cuma gecesi idrak edileceğini bildirdi. Bu özel gece, camilerde ve evlerde düzenlenecek olan özel programlarla anılacak.Bu gece çok dua edin… Kur’an ayı başlıyor…

Ramazan Bayramı Namazı ve Bayramın ilk günü

Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramı'nın başlangıcı, 9 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Bolu'da bayram namazı, 10 Nisan Çarşamba günü 06.54'te kılınacak. Bu, üç gün sürecek olan bayramın başlangıcı olacak ve Ramazan'ın manevi bereketinin, aile ve dostlarla paylaşılmasını sağlayacak.Bu gece çok dua edin… Kur’an ayı başlıyor…

Bolu Müftülüğü'nden kritik hatırlatmalar

Bolu Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek ibadetler, okunacak dualar ve düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgilendirme yaparak, müminleri bu kutsal ayın ruhuna uygun davranışlar sergilemeye teşvik ediyor. Ayrıca, Ramazan ayının herkese sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek, tüm İslam aleminin bu ayı en güzel şekilde idrak etmesini temenni ediyor.

# aile, pazar, salı, cuma

10 Mar 2024 - 21:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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