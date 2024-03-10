Bu gece çok dua edin… Kur’an ayı başlıyor…

2024 Ramazan Ayı'nın coşkusu başlıyor

Ramazan Ayı, İslam dünyasında manevi bir uyanış ve toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kabul edilir. 2024 yılında, bu mübarek ayın ilk günü 11 Mart Pazartesi'ye denk gelmektedir. Bolu Müftülüğü, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve müminleri ilk sahur ve teravih için bilgilendirerek, Ramazan'ın manevi atmosferine davet ettiğini duyurdu.

İlk teravih ve sahur: Ramazan’ın müjdecileri

Ramazan ayının ilk teravih namazı, 10 Mart Pazar gecesi yatsı namazının ardından kılınacak. Aynı gece, Ramazan'ın ilk sahuru da yapılacak, böylece oruç ibadetinin ilk adımı atılmış olacak. Bu özel anlar, Ramazan ayının manevi hazırlığının başlangıcı olarak büyük önem taşımaktadır.

Bolu'da imsak vakti ve oruç başlangıcı

Bolu'daki müminler, 2024 Ramazan ayının ilk gününde, 05.41 imsak vaktiyle oruçlarını tutmaya başlayacaklar. Bu, 30 gün sürecek olan Ramazan ayının başlangıcı anlamına gelmektedir, ve herkesi manevi bir yolculuğa davet ediyor.

Bin aydan daha hayırlı bir gece

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen gecedir. Bolu Müftülüğü, 2024 yılında Kadir Gecesi'nin 5 Nisan Cuma gecesi idrak edileceğini bildirdi. Bu özel gece, camilerde ve evlerde düzenlenecek olan özel programlarla anılacak.

Ramazan Bayramı Namazı ve Bayramın ilk günü

Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramı'nın başlangıcı, 9 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Bolu'da bayram namazı, 10 Nisan Çarşamba günü 06.54'te kılınacak. Bu, üç gün sürecek olan bayramın başlangıcı olacak ve Ramazan'ın manevi bereketinin, aile ve dostlarla paylaşılmasını sağlayacak.

Bolu Müftülüğü'nden kritik hatırlatmalar

Bolu Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek ibadetler, okunacak dualar ve düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgilendirme yaparak, müminleri bu kutsal ayın ruhuna uygun davranışlar sergilemeye teşvik ediyor. Ayrıca, Ramazan ayının herkese sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek, tüm İslam aleminin bu ayı en güzel şekilde idrak etmesini temenni ediyor.