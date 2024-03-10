Siyasilerin kavgasında tansiyon yükseldi!

Zafer Partisi toplantısında neler oldu?

Zafer Partisi'nin Kocaeli'de düzenlediği aday tanıtım toplantısında, partililer arasında beklenmeyen bir kavga çıktı. Genel Başkan Ümit Özdağ'ın da katıldığı toplantıda, bir anda gerginlik tavan yaptı.

Ümit Özdağ'ın Kavgaya Müdahalesi Kavganın büyümesi üzerine Ümit Özdağ, duruma müdahale etti. Partililere bağırarak kavgayı sonlandıran Özdağ, "Ne yapıyorsunuz siz, hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum," ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Özdağ, kavgaya karışanlara "Terbiyesiz adamlar" diyerek sert çıktı. "Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?" diyerek, partililerin davranışlarını eleştiren Özdağ, disiplinli olmalarını istedi.

Partililerden destek sloganları

Kavganın ardından Ümit Özdağ salonu terk ederken, partililer "Bozkurt Ümit" sloganlarıyla desteklerini ifade ettiler. Bu durum, partideki birlik ve beraberlik ruhunu gözler önüne serdi.

Seçim öncesi Zafer Partisi'nin duruşu

31 Mart Mahalli Genel Seçimlerine hazırlanan Zafer Partisi, bu tür olaylardan uzak durmayı hedefliyor. Ümit Özdağ'ın Kocaeli ziyareti, partinin seçim stratejilerini ve adaylarını tanıtma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Parti içi disiplin ve birlik mesajı

Zafer Partisi'nin Kocaeli toplantısında yaşananlar, parti içi disiplin ve birliğin önemini bir kez daha vurguladı. Ümit Özdağ'ın kavgaya müdahalesi ve partililere yönelik sert uyarıları, liderin otoritesini ve partideki düzeni koruma kararlılığını ortaya koydu.