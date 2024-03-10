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SEDAŞ’tan Ramazan sürprizi!

Bolu Şehir Merkezi'nde Ramazan Ayının ilk günü elektrik kesintisi yaşanacak. 11 Mart 2024 Pazartesi, Bolu şehir merkezinde Ramazan'ın ilk günü yapılacak olan elektrik kesintisi, kesintinin süresi, etkilenen mahalleler ve SEDAŞ'ın alınan önlemlerle ilgili son dakika duyuruları haberimizde…

Esra Perçin
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SEDAŞ’tan Ramazan sürprizi! mask
SEDAŞ’tan Ramazan sürprizi!
SEDAŞ’tan Ramazan sürprizi!
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Bolu'da elektrik kesintisi bilgilendirmesi

Bolu'nun kalbi şehir merkezinde, 11 Mart 2024 Pazartesi günü, Ramazan ayının başlangıcında, vatandaşları bir saatlik bir elektrik kesintisi bekliyor. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), kesintinin sabah 09:30'da başlayacağını ve 11:00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

SEDAŞ’tan Ramazan sürprizi!

Hangi bölgeler etkilenecek?

Bu kesinti, özellikle Alı Rıza Tekemen, Haznedarlar Sokak ve Tabaklar mahallesi sakinlerini etkileyecek. SEDAŞ, kesintinin nedeninin planlı bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları olduğunu belirtti.

SEDAŞ’tan Ramazan sürprizi!

Kesinti süresi ve amaç

Yaklaşık 1 saat 30 dakika sürecek olan bu kesinti sırasında, SEDAŞ ekipleri altyapıyı güçlendirmek ve daha kaliteli hizmet sunabilmek adına çalışmalarını sürdürecektir.SEDAŞ’tan Ramazan sürprizi!

Vatandaşlara Öneriler

SEDAŞ, kesinti öncesinde ve sırasında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için elektrikli cihazların fişlerinin çekilmesi, acil durumlar için el feneri gibi aydınlatma araçlarının hazır bulundurulması gibi önlemler alınmasını önermektedir.

SEDAŞ'tan kesinti açıklaması

SEDAŞ, planlanan çalışmaların zamanında ve sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını, kesintinin belirtilen süre içinde sona ereceğini ve vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için tedbirlerin alındığını vurgulamaktadır.SEDAŞ’tan Ramazan sürprizi!

Kesintiyle ilgili son gelişmeler

Kesinti süresince acil durumlar için SEDAŞ müşteri hizmetlerine başvurulabileceği, kesinti hakkında daha fazla bilgi ve güncellemeler için ise SEDAŞ'ın resmi web sitesinin ziyaret edilebileceği veya sosyal medya hesaplarının takip edilebileceği belirtilmiştir.

# Medya, elektrik, sakarya, ziyaret

10 Mar 2024 - 23:58 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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