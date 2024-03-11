Tanesi 300 liraya çıkınca dilimle satılmaya başlandı!

Bilecik'te karpuz satışında yenilikçi yaklaşım

Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde yer alan kapalı pazarda, yılın ilk karpuzları alıcılarını bekliyor. İran'dan ithal edilen bu karpuzlar, kilosu 50 TL gibi dikkat çekici bir fiyattan satışa sunuluyor. Fiyatların yüksekliği, tüketicileri alternatif satın alma yöntemleri aramaya yönlendiriyor.

Dilimle satışa geçiş ve tüketici talebi

Karpuzun yüksek fiyatı, tüketicileri "Dilimle satılıyor mu?" ya da "Yarısını alabilir miyiz?" gibi sorular sormaya itti. Bu talepler doğrultusunda, Bilecik Kapalı Pazarı'ndaki meyve satıcısı Kadir Demirbaş, karpuzları dilimleyerek satmaya başladı, bu da alışveriş alışkanlıklarında yeni bir dönemi işaret ediyor.

Nasıl satılıyor? Karpuz dilimleme işlemi

Demirbaş, müşterilerin ihtiyaçlarına göre karpuzları farklı boyutlarda kesiyor: Bazılarını ikiye bölüyor, bazılarını ise çeyrek dilimlere ayırıyor. Her bir dilim, streç filmle sarılarak korunuyor ve 70 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu yöntem, yüksek fiyatlar nedeniyle bütün karpuz alamayan tüketicilere hitap ediyor.

Pazarda meydana gelen yeni trend

Demirbaş'ın başlattığı dilimle satış yöntemi, pazarda hızla yayılarak yeni bir trendin oluşmasına neden oldu. Diğer satıcılar da bu yöntemi benimseyerek, meyve satışlarında benzer uygulamalara geçiş yaptı. Bu durum, özellikle ekonomik sebeplerden dolayı tam ürün alamayan tüketiciler için büyük bir kolaylık sağladı.

" Pazar Eskisi Gibi Dolmuyor"

Demirbaş, pazarın artık eskisi kadar dolmadığını ve yaz meyvelerinin, özellikle karpuzun, sezona pahalı bir giriş yaptığını belirtiyor. Bu durum, satıcıları karpuzu ve diğer meyveleri dilimle satma yönünde teşvik etti.

Bilecik'te meyve alışverişinde yeni standartlar

Bilecik'teki bu yenilikçi satış yöntemi, meyve alışverişinde yeni standartları belirliyor. Tüketiciler, artık yüksek fiyatlar nedeniyle bütün bir karpuz yerine dilimler halinde satın almayı tercih ediyorlar. Bu trend, hem satıcılar hem de alıcılar için yeni bir alışveriş deneyimi oluşturuyor.

Bilecik'te başlayan bu yeni satış trendi, tüketicilerin yüksek meyve fiyatlarına karşı nasıl pratik çözümler geliştirebileceğinin bir örneğini teşkil ediyor. Dilimle satış, hem ekonomik hem de pratik bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.