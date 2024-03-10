Türkiye'nin 74 yıllık markası iflasın kıyısında

Türkiye'nin köklü firması ekonomik krize yenik düştü: 74 yıllık “Hacıince Et” iflasın eşiğinde

Türkiye'nin uzun yıllardır et sektöründe hizmet veren önde gelen firmalarından biri olan Hacıince Et, ekonomik zorluklar karşısında dayanıklılığını yitirerek iflasın eşiğine geldi. 23 Eylül 2021'de açıklanan yeni ekonomi politikası sonrasında Türk Lirası'nın ciddi değer kaybına uğraması ve enflasyonun hızla yükselmesi, hem vatandaşları hem de şirketleri zor durumda bıraktı. Artan döviz kurları, birçok şirketi olduğu gibi, 74 yıllık köklü firma Hacıince Et'i de uçurumun kenarına itti.

41 Milyon Dolarlık yatırımla büyüyen ancak ekonomik baskılara dayanamayan bir marka

Hacıince Et, 41 milyon dolarlık dev yatırımlarla sektördeki yerini sağlamlaştırmış, Dim ve Al-Et markaları altında üretim yaparak Türkiye'nin dört bir yanına kaliteli et ürünleri sunmuştu. Ancak, artan ekonomik baskılar karşısında firma, konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Mahkeme, firmanın konkordato talebini değerlendirerek, 2 Haziran 2023'te şirket ve sahipleri için tedbir kararı uyguladı. Bu karar, üç ay daha geçerli olacak.

Bir sözleşmenin son bulmasıyla derinleşen kriz

Firmanın ekonomik bilançosunun kötüye gitmesinin arkasında yatan nedenlerden biri olarak, Türkiye'de hizmet veren bir fast food zinciri ile olan sözleşmesinin sona ermesi gösteriliyor. Bu gelişme, zaten zor durumda olan firmanın daha da büyük bir ekonomik krize sürüklenmesine neden oldu.

Sektördeki yeri tartışılmaz bir ailenin, ekonomik sıkıntılarla mücadelesi

Markanın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Hacıince, aynı zamanda Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin de başkanı olarak sektörde önemli bir yere sahip. Ancak bu prestijli konum bile, firmayı ekonomik sıkıntılardan koruyamadı.

Bu olay, Türkiye'de son yıllarda artan konkordato talepleri ve iflas istemlerine dikkat çekerek, ekonomik zorlukların şirketler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.