Şubat ayında en çok kazanım borsada!

Şubat ayının finansal rapor kartı: borsa zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamalarına göre, şubat ayında finansal yatırım araçları arasında en yüksek reel getiriyi BIST 100 endeksi sağladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %9,74, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,91 oranında getiri ile yatırımcısının yüzünü güldüren borsa, şubat ayının parlayan yıldızı oldu.

Diğer yatırım araçlarının performansı: karşılaştırmalı analiz

Şubat ayında, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi, dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), külçe altın ve euro yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları arasında yer aldı. TÜFE ile yapılan değerlendirmede de benzer bir tablo ortaya çıkarken, mevduat faizi, dolar, DİBS, külçe altın ve euro yatırımcısına sırasıyla %1,76, %2,09, %2,68, %3,07 ve %3,11 oranında kayıp yaşattı.

Üç aylık ve altı aylık değerlendirmeler: borsanın istikrarlı yükselişi

Üç aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile %6,02 ve TÜFE ile %0,91 oranında reel getiri sağlayarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan araç oldu. Altı aylık değerlendirmede ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile %3,38 oranında en yüksek reel getiriyi sağlarken, TÜFE ile yatırımcısına %4,72 kaybettirdi. Bu dönemde DİBS, her iki endeksle değerlendirildiğinde de yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Yıllık bazda en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

Yıllık değerlendirmede, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile %24,45, TÜFE ile ise %9,71 oranında reel getiri sağlayarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan yatırım aracı oldu. Külçe altın, euro ve dolar da yıllık bazda yatırımcısına sağladığı reel getiri ile dikkat çekti. Mevduat faizi ve DİBS ise yıllık bazda yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım araçları olarak öne çıktı.

Bu analizler, şubat ayında ve genel olarak yatırım araçlarının performansını detaylı bir şekilde ortaya koyarken, yatırımcıların gelecekteki kararları için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Borsanın öne çıkışı, özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde, yatırımcıların çeşitlendirme stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.