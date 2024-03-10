GTA 6 resmi sitede yerini aldı: ön siparişler başlıyor

GTA 6'nın Fragmanı rekor kırarken, oyun dünyası yeni gelişmeleri bekliyor

Rockstar Games, oyun dünyasının nefesini tutarak beklediği anı gerçekleştirdi ve Grand Theft Auto serisinin yeni üyesi GTA 6'yı resmi web sitesinin oyunlar bölümüne ekledi. Bu hamle, oyunun yakın zamanda ön siparişe açılacağına dair spekülasyonları güçlendiriyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında duyurulan ve ilk fragmanıyla oyun severlerin beklentilerini zirveye taşıyan GTA 6, detayları ve mekanikleriyle Rockstar'ın bu projeye ne kadar emek verdiğini gözler önüne serdi.

Fragmanın ardından sessizliğe bürünen rockstar, yeni gelişmelerle gündemde

GTA 6'nın fragmanı, izlenme rekorları kırarken, Rockstar bir süre herhangi bir tanıtım görseli ya da bilgi paylaşmadı. Şimdi ise, 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüleceği bilinen oyun hakkında yeni bilgiler edinme umuduyla, oyunun resmi sitede listelenmesi heyecan yarattı.

GTA 6 yakında ön siparişe açılabilir: işaretler ne diyor?

Rockstar'ın resmi web sitesinde yapılan güncellemeyle, GTA 6'nın 'oyunlar' bölümüne eklenmesi, oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Şu anda oyun sayfasında, yayımlanan ilk fragmanı izleyebileceğiniz bir bağlantı ve oyunla ilgili ilk açıklamalar yer alıyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde daha fazla bilginin paylaşılacağının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Rockstar'ın daha önce yaptığı açıklamalara göre, GTA 6'nın 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, oyun dünyasında son yıllarda oyunların aylar öncesinden ön siparişe açılması artık olağan bir durum. Bu nedenle, GTA 6'nın yakın zamanda ön siparişe açılması ve resmi web sitede listelenmesi, bu sürecin başlangıcı olabilir.

GTA 6'nın beklenen çıkışı: oyun severlerin sabırsızlığı

GTA 6'nın resmi sitede yer alması, oyun severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Rockstar'ın sessizliğini bozarak yeni bilgiler paylaşması ve ön sipariş sürecini başlatması bekleniyor. Oyunun çıkışına daha bir yıl gibi bir süre olmasına rağmen, GTA 6 hakkında daha fazla detayın ve tanıtımın yapılması sabırsızlıkla bekleniyor.

Rockstar Games'in bu stratejik hamlesi, GTA 6'nın oyun dünyasındaki etkisini daha da artırıyor. Oyun severler, Rockstar'ın bir sonraki hamlesini ve GTA 6 hakkında daha fazla bilgiyi merakla bekliyor.